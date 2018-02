Stiri pe aceeasi tema

- Un anunt de vanzare al unui Cayman GT4 din 2016 a provocat rumoare pe internet. Are 10.000 de mile pe kilometraj, iar licitatia porneste de la 30.250 de dolari. Cei mai nerabdatori il pot cumpara oricand pentru 52.500 de dolari. Acesta este aproape pretul de baza al unui Cayman 717…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Dupa ce frumoasa prezentatoare si-a schimbat culoarea parului, Mirela Vaida a facut public un filmulet in care arata cum se mentine in forma si cum reuseste sa arate impecabil. Indragita prezentatoare surprinde din zi in zi prin aparitiile sale senzationale. Mirela Vaida face sport pentru a-si mentine…

- Vesti tot mai proaste vin de la Banca Nationala a Romaniei. Preturile vor creste in acest an cu mai multe procente decat era estimat. Mai precis, BNR prognozeaza ca rata medie a scumpirilor va fi de 3,5% fata de estimarea initiala de 3,2 procente. Pretul energiei electrice, acciza pe combustibil care…

- O grupare din Constanta care insela, santaja si ameninta in special persoane in varsta a fost destructurata de procurorii DNA, care au arestat preventiv 9 suspecti, alti doi fiind cercetati in stare de libertate. Cei 11 barbati sunt acuzati de fapte precum constituirea unui grup infractional, santaj,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) intentioneaza sa schimbe radical, in acest an, metodologiile de stabilire a preturilor la electricitate si gaze, astfel incat noile tarife, bazate pe raportul dintre cerere si oferta, sa poata fi aplicate din 2019.

- Coșul zilnic este mai scump cu peste 20 la suta fața de anul trecut. Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica, publicate zilele trecute, ne arata negru pe alb ca alimentele cosului zilnic de supravietuire s-au scumpit considerabil. Astfel, pretul fructelor, untului si oualor a crescut…

- Cea de a 7-a ediție Startup Weekend Cluj va avea loc în perioada 2-4 martie 2018 la sediul companiei Telenav. Echipele, formate din tineri cu pasiune și înclinație catre antreprenoriat, vor avea la dispoziție 54 de ore sa realizeze un concept viabil al unei idei de afaceri. Inovația…

- Bananacoin este un jeton utilitar bazat pe Ethereum, legat la prețul de export al unui kilogram de banane. Printre altele, este și prima opțiune blocchain din lume care implica producția de banane ecologice din Laos, iar producatorii se lauda ca sunt capabili sa schimbe industria bananelor in același…

- Pretul petrolului a atins cele mai inalte cote din ultimii trei ani. Un baril se vinde cu peste 66 de dolari la bursa din New York si cu peste 70 la cea din Londra. Iar expertii sustin ca tendinta nu se va opri aici. Mai multe cauze au dus la scumpire.

- Noua generație Mercedes-Benz Clasa G va fi lansata oficial pe piața din Romania in luna iunie. Prețul de pornire pentru versiunea G 500 echipata cu motorul V8 de 4.0 litri și 422 de cai este de 107.451 de euro cu TVA.

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, pune mișcarile de protest in oglinda, imaginand o situație in care PSD ar fi in opoziție, intr-o incercare de a acuza ipocrizia manifestanților.

- Un medic care lucreaza la Spitalul Orasenesc din orasul dambovitean Pucioasa este cercetat de Politie pentru purtare abuziva, dupa ce insotitorul unei batrane de 81 de ani a reclamat ca a fost lovit si insultat de cadrul medical pentru ca i-a cerut socoteala cu privire la starea femeii si la tratamentul…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Urmeaza noi scumpiri ale benzinei si motorinei la pompa? Pretul petrolului a crescut cu 50% in ultimele sase luni si a atins pragul psihilogic de 70 de dolari pe baril, iar tendinta s-ar putea mentine cel putin in primul trimestru al anului. Motorina este deja cu aproape un leu pe litru mai scumpa decat…

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei…

- Suzanne și Dave Smith și-au scos la vanzare proprietatea de lux pe care o dețin in Caraibe in cadrul unui concurs de loterie. Prețul unui bilet este de 10 dolari iar daca doritorii ghicesc corect raspunsul la intrebarea concursului vor putea deveni proprietarii unuia dintre cele mai luxoase resorturi…

- Lucan, plangere penala impotriva denuntatorului sau Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o plangere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care il acuza de compromiterea intereselor justitiei, in dosarul…

- Grila notarilor, dupa care se calculeaza impozitele minime pentru tranzactiile cu locuințe și onorariile, a fost stabilita in acest an cu valori in creștere cu 2% pentru apartamentele vechi și cu 2,5% pentru locuințele noi, la nivelul Bucureștiului.

- O furtuna extrem de puternica loveste in prezent estul Statelor Unite cu viscol extrem de puternic. Furtuna a aparut atunci cand umezeala din aerul de deasupra Oceanului Atlantic s-a intalnit cu aerul arctic uscat, dezlantuind furtuna perfecta, scrie Descopera.

- Toți cei cinci jucatori pe care siteul www.fcpetrolul.ro i-a anunțat vineri, 5 ianuarie 2018, ca nemaifacand parte din planurile actuale ale antrenorului principal Romulus Ciobanu, adica portarul Ionuț Marinica și jucatorii de camp Alexandru Puchea, Adrian Vintila, Roland Stanescu și Gheorghe Dumitru…

- Titeiul incepe 2018 cu o pozitie ferma, dar exista riscuri, iar spre finele anului pretul petrolul Brent va ajunge la 60 de dolari pe baril, arata o analiza realizata de Ole Hansen de la Saxo Bank.

- Ianuarie se anunta o luna "friguroasa" pentru obligatiuni, apreciaza specialistii Saxo Bank, tinand cont de inflatia in crestere si preturile principalelor marfuri tranzactionate global, conform unei analize de specialitate, potrivit Agerpres.

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI şi Brent au început cu dreptul 2018. Creşterea din trimestrul…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI si Brent au inceput cu dreptul 2018. Cresterea din trimestrul…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank.

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana.

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Daca va ganditi sa taiati porcul inainte de Craciun este absolut necesar sa verificati carnea inainte de consum, avertizeaza inspectorii Directiei Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis. Sunt patru centre deschise special in aceasta perioada, unde pot fi facute astfel de teste.

- Ela Craciun a trimis o mașina plina de cadouri unor copii saraci. Vedeta și-a dedicat ziua de duminica pentru a colinda magazinele in cautarea cadourilor perfecte pentru familia sa, dar și pentru copiii dintr-o comuna de langa Galați. Vedeta TV le-a cerut acestora sa intocmeasca o lista cu cadouri,…

- Cat poate ajunge sa coste o masina noua sau la mana a doua daca ar fi sa facem o cautare prin multitudinea de oferte disponibile pe piata? Pretul acestora poate varia de la cateva sute la cateva sute de mii de euro, iar cele mai scumpe sunt si unele dintre cele mai extravagante care pot fi vazute pe…

- Pretul petrolului a castigat teren in cursul tranzactiilor europene de miercuri, in condtiile in care federatia profesionala a American Petroleum Institute (API) a anuntat o scadere a rezervelor de...

- Pretul locuintelor din Romania va continua tendinta de crestere, consemnata in ultimele trimestre, daca se vor pastra conditiile macroeconomice, a declarat Daniel Manate, pretedintele Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR).

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani vreme buna pentru aceasta perioada, cu valori termice pozitive pe timpul zilei, dar cu temperaturi nocturne sub zero grade. Se anunta nopti reci intre 20 si 22 decembrie, in timp ce precipitatiile se vor semnala pe arii restranse, la nivel national,…

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari. Cotatia barilului…

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre estul și vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari.…

- La capitolul marfuri alimentare, fructele proaspete s-au scumpit cu 2,2%, laptele si produsele lactate au costat mai mult cu 1,35%, pretul untului a crescut cu 6,9%, iar cel al oualor s-a majorat cu 29,2%, in noiembrie 2017 fata de octombrie 2017.La capitolul marfuri nealimentare, pretul…

- Cotatia petrolului Brent a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate, în urma informatiilor ca o conducta importanta din Marea Nordului va fi închisa timp de mai multe saptamâni pentru reparatii, transmite MarketWatch.

- Cotatia petrolului Brent a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate, in urma informatiilor ca o conducta importanta din Marea Nordului va fi inchisa timp de mai multe saptamani pentru reparatii, transmite MarketWatch.Preturile petrolului sunt sustinute si de datele…

- Potrivit reprezentantilor Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara, mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit cu aeronave private si au fost primiti in Salonul Oficial. Acestia au plecat ulterior spre judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata…

- Este vorba de modelul cee'd PE 1.4 GSL 6MT BEST care are acum un pret promotional de 11.800 euro toate taxele incluse. De fapt acest pret este identic cu cel al modelului de succes KIA Ceed Best lansat in Romania in 2008, model care a devenit fara probleme cel mai bine vandut model…

- O tanara de 22 de ani din Orhei a fost lovita de un automobil luni, 20 noiembrie, chiar pe trecerea de pietoni. Soferul a parasit locul comiterii accidentului. Incidentul a avut loc pe strada Tudor Vladimirescu din sectorul Buiucani al Capitalei si a fost surprins pe camerele de supraveghere din zona.

- Cu ambitii mari si un palmares frumos de aparat, Petrolul Ploiesti continua cursa pentru revenirea in prim-planul fotbalului romanesc. Managementul echipei a simtit nevoia unei schimbari si a ales un nou antrenor. In pauza de iarna, lotul Petrolului se va intari, jucatorii sunt evaluati si vor veni…

- In vreme ce intalnirea OPEC de peste o saptamana ramane principalul eveniment al pieței dar și o sursa de volatilitate, atenția ni se indreapta azi spre raportul sectorului energetic american emis de Energy Information Administration, la 15:30 GMT, afirma reprezentanții Saxo Bank.

- Titeiul se tranzactioneaza cu preturi mai mari, cu cel WTI conducand sarja, dupa vestea ca rafinariile care foloseau conducta americana Keystone vor intampina mari probleme pana la finele lunii noiembrie, spune Ole Hansen, head of commodity strategy la Saxo Bank. Desi e o situatie temporara,…