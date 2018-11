America Latină, amenințată. ”Situaţia este înspăimântătoare” Foametea in America Latina si in Caraibe a crescut in 2017 pentru al treilea an consecutiv si a devenit o problema care afecteaza 39,3 milioane de oameni, reprezentand 6,1 % din populatia regiunii, a avertizat miercuri FAO intr-un raport preluat de EFE. Tara in care a crescut cel mai mult foametea este Venezuela, unde cifra persoanelor malnutrite a crescut cu 600.000 in perioada 2014 si 2017, precizeaza Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). Cifrele fac parte din raportul 'Panorama securitatii alimentare si nutritionale in America Latina si Caraibe 2018',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Foametea in America Latina si in Caraibe a crescut in 2017 pentru al treilea an consecutiv si a devenit o problema care afecteaza 39,3 milioane de oameni, reprezentand 6,1 % din populatia regiunii, a avertizat miercuri FAO intr-un raport preluat de EFE. Tara in care a crescut cel mai mult…

- „Intre lunile ianuarie si septembrie 2018, peste un milion de venezueleni au intrat pe teritoriul columbian, in timp ce peste 676.000 au plecat spre tari terte, in principal Ecuador, Peru, Chile, SUA si Mexic”, a precizat Migracion Colombia intr-un comunicat. Exista peste 1,032 milioane de venezueleni…

- Regiunea Asia-Pacific are cea mai ridicata rata globala de urbanizare si de asemenea peste jumatate din cele 821 de milioane de persoane subnutrite in lume, potrivit unui raport al ONU, publicat la Bangkok."Progresul in reducerea subnutritiei a incetinit puternic", au declarat sefii regionali…

- "Intre lunile ianuarie si septembrie 2018, peste un milion de venezueleni au intrat pe teritoriul columbian, in timp ce peste 676.000 au plecat spre tari terte, in principal Ecuador, Peru, Chile, SUA si Mexic", a precizat Migracion Colombia intr-un comunicat. Exista peste 1,032 milioane de venezueleni…

- Mai mult de jumatate dintre medicii din Venezuela, majoritatea lucrand in spitale publice, au parasit tara intre 2012 si 2017 din cauza crizei economice, dezvaluie un raport dat publicitatii de mai multe organizatii neguvernamentale, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Intre 2012 si 2017,…

- Evaluare științifica independenta realizata de Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) cu privire la produsul IQOS Pe 5 mai 2018, Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) – o divizie a Ministerului Federal pentru Alimentație și Agricultura, responsabila…

- Pesta porcina africana se extinde rapid în China si ''va ramâne aici'', a avertizat luni Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), avertizând ca epidemia se va raspândi aproape sigur în

- Pentru al doilea an consecutiv, grupul activist local Vegan în Cluj-Napoca organizeaza în data de 25 august 2018, la ora 17:00, Marșul Oficial pentru Drepturile Animalelor. Marșul va avea ca punct de plecare Piața Avram Iancu, va continua pe Calea Dorobanților…