AMERICA e parțial blocată. TRUMP: Țara noastră o duce foarte bine "Tara noastra o duce foarte bine. Ne securizam frontierele, facem noi Acorduri comerciale minunate si ne aducem soldatii inapoi acasa. Punem in sfarsit America pe primul loc", a scris Trump pe Twitter, urandu-le "tuturor, inclusiv media care lanseaza stiri false", un Craciun fericit. Presedintele nu a putut prezice cand se va incheia inchiderea partiala a activitatii administratiilor federale, in conditiile in care a continuat sa insiste asupra finantarii zidului pe care vrea sa-l construiasca la frontiera cu Mexicul. Trump a facut o serie de remarci contradictorii privind amploarea zidului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

