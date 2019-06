Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro ar dori ca tara sa si Argentina sa aiba aceeasi moneda, ceea ce ar putea frana "aventurile socialiste" pe continent si ar constitui un prim pas spre o uniune monetara sud-americana, informeaza vineri dpa si EFE. Bolsonaro a facut aceste afirmatii la Rio de Janeiro,…

- Mai multe mii de persoane au inceput sa se adune in dupa-amiaza zilei de joi in Sao Paulo si Rio de Janeiro, cele mai mari orase ale Braziliei.In Sao Paulo, manifestantii au desfasurat o imensa pancarta bleu, de circa 100 de metri, avand drept mesaj "Brazilia pentru educatie". In Brasilia,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat ca Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei va avea loc la Rio de Janeiro incepand din 2020, si nu la Sao Paulo, care a gazduit aceasta cursa incepand din 1990, informeaza AFP. "Un nou autodrom va fi construit, lucrarile vor dura intre sase…

- Statele Unite vor desemna Brazilia drept aliat major non-NATO, a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, potrivit DPA si EFE. "Iau aceasta decizie ca recunoastere a angajamentelor recente ale guvernului Braziliei de a spori cooperarea in domeniul apararii cu Statele Unite…

- ​Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat, miercuri, ca începând de anul viitor, Marele Premiu de Formula 1 se va desfasura la Rio de Janeiro, relateaza AFP, citata de News.ro. “Va exista un nou autodrom. Lucrarile de constructie vor dura sase sau sapte luni si Marele…

- Puternic criticat pentru ca a declarat ca ar putea 'ierta, dar nu uita' crimele Holocaustului, presedintele de extrema dreapta brazilian Jair Bolsonaro a explicat, intr-o scrisoare trimisa autoritatilor israeliene, ca a fost gresit interpretat, informeaza luni France Presse. 'Putem ierta,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a vizitat luni Zidul Plangerii din Ierusalim alaturi de premierul israelian Benjamin Netanyahu in timp ce palestinienii iau in considerare retragerea ambasadorului de la Brasilia in urma deschiderii unui misiuni comerciale a Braziliei la Ierusalim, scrie Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, ia in calcul admiterea Braziliei in Alianta Nord-Atlantica. Ideea a fost vociferata in timpul intalnirii de la Washington cu omologul sau brazilian, Jair Bolsonaro.