America da tonul: limitarea tigarilor electronice Autoritatile americane vor sa reduca drastic vanzarea de tigari electronice pentru a eradica aceasta ”epidemie” in randul tinerilor. Astfel, Agentia de sanatate publica americana (FDA) a propus interzicerea vanzarii pe Internet a tigarilor electronice. Ele nu vor fi disponibile decat in magazine de profil si in spatii ”inchise inaccesibile minorilor”. Produsele cu parfum de menta […] America da tonul: limitarea tigarilor electronice is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

