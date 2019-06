Stiri pe aceeasi tema

- Falsificarea rezultatelor unor teste de catre un producator de metale a provocat pierderi de peste 700 de milioane de dolari si esuarea a doua misiuni de lansare de sateliti, potrivit unei investigatii efectuate de NASA, informeaza news.ro, citand Bloomberg. Frauda a fost facuta de o companie din Oregon…

- Un general rus a amenințat fațiș Romania și restul statelor care gazduiesc sistemele cu racheta ale Statelor Unite, spunand ca vor deveni ținte prioritare ale Rusiei in eventualitatea unui atac venit din partea SUA. Generalul Viktor Poznikhir a atras atenția asupra consecințelor pe care le vor suferi…

- Romania este o tara sigura pentru investitori, ce inregistreaza progrese in ceea ce priveste stabilitatea cadrului institutional si in consolidarea bugetara, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul intalnirilor pe care le-a avut sambata, la Washington, cu reprezentantii…

- Tratatul bilateral de reducere a armelor strategice New START, care mentine arsenalul nuclear rus si american cu mult sub nivelul din perioada Razboiului Rece, ajunge la scadenta in 2021, intr-un context de puternice tensiuni intre Moscova si Washington. Mike Pompeo a adaugat ca New START este "respectat…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Departamentului de Stat anunța printr-un comunicat ca in cadrul discutiilor de la Washington, dintre secretarul de Stat american, Mike Pompeo, și ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, fiind abordate teme precum cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, provocarile cu care se confrunta…

- Calin Popescu Tariceanu și-a anulat vizita pe care urma sa o efectueze in Maroc, țara araba din nordul Africii de religie predominant musulmana. dupa ce premierul Dancila a anunțat duminica, la Washington, ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Vizita oficiala a președintelui…