America a pus gheara pe mostenitoarea imperiului Huawei

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump nu a exclus marți prelungirea armistițiului comercial de 90 de zile negociat cu omologul sau chinez Xi Jinping sambata la Buenos Aires pentru dezamorsarea conflictului comercial declanșat de Washington, relateaza AFP, potrivit hotnews.ro.

- Președintele american Donald Trump nu a exclus marți prelungirea armistițiului comercial de 90 de zile negociat cu omologul sau chinez Xi Jinping sambata la Buenos Aires pentru dezamorsarea conflictului comercial declanșat de Washington, relateaza AFP.

- Donald Trump va mentine taxe vamale de 10- pentru un cuantum de 200 de miliarde de dolari la importurile chineze, dar deocamdata nu le va majora la nivelul de 25-, a comunicat Casa Alba. "China urmeaza sa decida formal achizitionarea unei cantitati substantiale de produse agricole, energetice si industriale…

- China si Statele Unite au convenit sa opreasca noile tarife comerciale, ambele natiuni angajandu-se in noi negocieri comerciale in urma carora se spera ca in decurs de 90 de zile sa se ajunga la o intelegere, a precizat Casa Alba sambata, la finalul intalnirii dintre presedintele SUA, Donald Trump,…

- Omologii lor chinezi, Yang Jiechi (externe) si Wei Fenghe (aparare), vor fi prezenti la aceste discutii, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat. Aceasta intalnire, care intervine dupa o perioada de puternice tensiuni politice intre cele doua mari puteri, este urmarea celei…

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani citati de agentia Bloomberg. Statele Unite au impus…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea anunta inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial.

- Xi Jinping va participa la Forumul Economic Estic pe care Rusia il organizeaza in fiecare an incepand din 2015 la Vladivostok, marele sau port din Pacific, a declarat ministrul adjunct de externe Zhang Hanhui. Este prima oara cand presedintele chinez participa la aceasta reuniune organizata in orasul…