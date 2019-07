Amenzi uriașe pentru timișoreni care nu aveau contracte pentru colectarea gunoaielor Patru timișoreni care locuiesc in zona Fratelia s-au ales cu amenzi usturatoare dupa ce polițiștii locali au descoperit ca nu au contract de colectare a deșeurilor cu Retim. Totul a ieșit la iveala dupa ce oamenii legii au desfașurat, impreuna cu reprezentanții ADID și Retim, la solicitarea acestora, o ampla acțiune de verificare a modului […] Articolul Amenzi uriașe pentru timișoreni care nu aveau contracte pentru colectarea gunoaielor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

