Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi uriașe pentru Auchan, Cora și Carrefour! Consiliul Concurenței acuza fixarea prețurilor de la raft. Consiliul Concurenței a sancționat sapte companii active pe piața comercializarii produselor alimentare din Romania (3 retaileri și 4 furnizori ai acestora) cu amenzi in valoare totala de 87.713.336…

- Consiliul Concurentei a sanctionat sapte mari comercianti de produse alimentare din Romania (3 retaileri si 4 furnizori ai acestora) cu amenzi in valoare totala de aproape 19 milioane euro, cu acuzatia ca s-ar fi inteles pentru fixarea unor preturi. Amenzile au fost aplicate in urma unei investigatii…

- Trei lanturi de hipermarketuri si 4 furnizori ai acestora au fost amendati de Consiliul Concurentei cu 87.713.336 de lei (aprox. 18,8 milioane de euro) pentru incalcarea regulilor in privinta preturilor. "Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei privind fixarea preturilor intre…

- Consiliul Concurenței a sancționat sapte companii active pe piața comercializarii produselor alimentare din Romania (3 retaileri și 4 furnizori ai acestora) cu amenzi in valoare totala de 87.713.336 lei (aprox. 18,8 milioane euro). Sancțiunile au fost aplicate in cadrul investigației privind fixarea…

- Consiliul Concurenței a amendat trei lanțuri de retail și patru dintre furnizorii lor cu amenzi cumulate de aproape 19 milioane de euro, pentru fixarea prețurilor. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenţei, instituția a sancţionat şapte companii active pe piaţa comercializării…

- Consiliul Concurentei a constatat ca in anumite cazuri preturile de vanzare la raft nu se stabileau conform regulilor de piata prin raportul dintre cerere si oferta, ci furnizorul si retailer-ul stabileau un pret fix sau minim pentru revanzarea produselor catre consumatorul final. Aceasta practica…

- Consiliul Concurentei a sanctionat retailerii Auchan, Carrefour si Cora, precum si patru furnizori ai acestora cu amenzi totale de 87,71 milioane lei (aprox. 18,8 milioane euro), pentru fixarea preturilor in cadrul promotiilor desfasurate in magazine, in perioada 2010-2016.

- Consiliul Concurenței a sancționat sapte companii active pe piața comercializarii produselor alimentare din Romania (3 retaileri și 4 furnizori ai acestora) cu amenzi in valoare totala de 87.713.336 lei (aprox. 18,8 milioane euro).Sancțiunile au fost aplicate in cadrul investigației privind…