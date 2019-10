Potrivit modificarii legislative, legea ii sancționeaza pe cei care organizeaza petreceri private și asculta muzica, deranjand vecinii, cu amenzi cuprinse intre 2.000 de lei și 3.000 de lei.

Noile prevederi legislative, citate de Mediafax, interzic ”organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura liniștea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spațiu neacoperit, situate in perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, in mediul urban”.

Daca se repeta fapta in urmatoarele…