Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a fost dezvaluit de catre administratorul fondului de vânatoare Alexandru Must, a caruit fond de vânatoare se întide pe raza localitaților Peregu Mare, Nadlac, Șeitin și Semlac, zone în care au mai existat cazuri de animale

- Politistii si autoritatile sanitar-veterinare din Arad au inceput o ancheta dupa ce pe terenuri agricole din judet au fost descoperite zeci de caprioare si alte animale salbatice moarte, posibil otravite cu substante pentru combaterea rozatoarelor. Reprezentantii Directiei Sanitare Veterinare si pentru…

- Imagine dezolanta pe un camp din vestul țarii. Aproximativ 30 de caprioare au fost gasite moarte pe terenuri agricole din județul Arad. Administratorul Fondului de Vanatoare Pereg, Alexandru Must, ne-a declarat ca animalele au fost descoperite in zonele Pecica și Pereg. „Pe fondul de vanatoare Pereg…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate au prins doi barbați din Arad in timp ce vindeau ecstasy. Cei doi barbați de 28 respectiv... The post Doi barbați din vestul țarii arestați pentru trafic cu ecstasy appeared first on Renasterea banateana .

- Din Bihor la Arad, apoi in Timiș. Este traseul pe care a fost transmis virusul pestei porcine africane in vestul tarii. Totul a pornit de la o tranzactie cu purcei care au murit in serie dupa ce au fost cumparati fara acte si verificari veterinare.

- In ciuda condițiilor meteorologice din ultimele zile, pe autostrazile și drumurile naționale din vestul țarii, care se afla in administrația DRDP Timișoara, se circula in condiții bune. La aceasta ora sunt semnalate precipitații sub forma de ninsori slabe doar in partea de vest a județelor Timiș și…

- Un grup de hoți a acționat, astazi, puțin dupa miezul nopții, ca intr-un plan desprins din filme, avand intenția de a fura banii dintr-un bancomat. In jurul orei 1.30 a fost data alerta, dupa ce un bancomat de pe strada Tunarilor din Arad a fost aruncat in aer. Persoane care au ramas inca neidentificate…

- Nimeni nu este vinovat de moartea celor doi mineri care, in toamna anului 2017, au murit in Mina Lupeni, din județul Hunedoara, dupa ce au fost surprinși de un mal de pamant. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Petroșani, procurorul Darius Roman, ne-a declarat ca dosarul privind…