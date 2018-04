Stiri pe aceeasi tema

- “Sincer, sunt uimita. Am vazut comunicatul domnului presedinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul presedinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul presedinte sa arate stenogramele intalnirii si atunci…

- Angajatorii care incheie un contract de stagiu in condițiile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, cu modificarile și completarile ulterioare, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru șomaj, pe perioada derularii contractului de stagiu,…

- Presedintele a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca. Firmele care au angajați ce lucreaza de acasa sau alta din alt loc, la distanța de locul de munca, cum ar putea fi, de exemplu, programatorii saua ...

- Misiunile si rezultatele obtinute de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea in perioada 16 martie 2018 – 22 martie 2018In perioada 16 martie 2018 – 22 martie 2018, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea au desfasurat misiuni de ordine publica prin patrule de jandarmi si in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Seful statului a semnat si decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 martie, un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Noile prevederi ii avantajeaza pe micii fermieri și-i descurajeaza…

- Proiectul a fost dezbatut si supus votului senatorilor, insa nu a intrunit numarul necesar de voturi nici pentru aprobarea ordonantei, nici pentru respingerea ei. Reprezentantii PNL si USR s-au abtinut de la vot. 'USR se abtine de la votul pentru aprobarea acestei OUG. Apreciem ca Guvernul…

- Conform prerogativelor legale conferite de Constituția Romaniei și de Legea de organizare și funcționare nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii este autoritatea administrativa autonoma investita cu organizarea și coordonarea unitara a activitaților care privesc apararea țarii și securitatea…

- Politistii din structurile de Transporturi au actionat la nivel national, in perioada 12-13 martie a.c., in statiile de cale ferata si in trenurile de calatori pentru prevenirea si combaterea comercializarii de produse fara documente legale, expirate, contrafacute sau de contrabanda. In cele doua zile…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat…

- Presedintele Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de lege prin care…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, conform caruia Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, informeaza Administratia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, initiata de parlamentari USR, mai prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura nivelul zgomotului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au desfasurat o actiune pe raza de competenta pentru verificarea modului de respectare a prevederilor privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, in scopul prevenirii si combaterii infractiunilor contra patrimoniului. Au fost controlate 14 societati…

- Romanii care au realizat anul trecut caștiguri din tranzacții cu Bitcoin sau alte monede virtuale trebuie sa plateasca la Fisc impozit pe venit și contribuții sociale, chiar daca monedele digitale nu sunt reglementate oficial in țara noastra. Reamintim, Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari…

- Prevederile fac parte dintr-o Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a fost inregistrata marți la Senat pentru dezbatere. Pentru a se aplica, documentul trebuie sa treaca de Parlament și de șeful statului.Angajatorii vor putea sa deduca cheltuielile…

- In expunerea de motive sunt invocate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform carora, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile…

- Autoritatile europene de supraveghere ESMA, EBA si EIOPA, au emis o atentionare pan-europeana legata de riscurile privind cumpararea monedelor virtuale. De asemenea, ANAF a precizat pentru wall-street.ro ca veniturile din tranzactionarea criptomonedelor sunt impozabile. Autoritatile sunt ingrijorate…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Angajatorii cu peste 50 de salariati, obligati sa aiba un expert in egalitate de sanse Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in…

- Pana pe 25 mai, contribuabilii pot depune formularul 230 „Cerere privind destinația sumei pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. Fiscul aradean a venit cu o serie de precizari in ceea ce privește modul in care trebuie depus formularul 230, intrucat in ultima perioada…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Legea preventiei a intrat in vigoare din 17 ianuarie, insa lista cu contraventiile ce pot fi iertate la prima abatere a fost publicata abia luni, in Monitorul Oficial. Sunt 70 de situatii in care inspectorii de munca sau cei de la ANAF vor putea doar un avertisment, in acest context. Contraventiile…

- Firmele vor fi pasuite de la plata unor amenzi cuprinse in 70 de prevederi din diferite legi si aplicate de ANAF, Inspectia Muncii, Protectia consumatorului si alte organe de control ale statului, conform listei finale a contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii, publicate luni in Monitorul…

- Angajatorii care incadreaza in munca studenți și elevi in perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de munca in vigoare prevazut…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013 sa inceteaze. CCR spune ca legea nu afecteaza…

- In vederea accesarii fondurilor europene aferente plaților pe suprafața, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, in calitate de proprietari și/sau deținatori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din…

- Angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se poate face doar daca agentul economic are disponibile locuri de munca vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare. Angajatorii au obligația sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca județene in a caror raza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. In luna decembrie, seful statului a transmis…

- Firmele care dețin cluburi, restaurante sau hoteluri, printre multe altele, ce funcționeaza fara a fi autorizate pentru securitatea la incendiu vor risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa autorizației. Concret, aceste companii vor trebui, conform unui act normativ, sa afișeze…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit legii,…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu varsta de peste 16 ani. Ucenicia la locul de munca este reglementata de Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare…

- Redam in continuare replica Primariei Municipiului Arad „Cuantumul impozitelor și taxelor locale se stabilesc anual, prin hotarare a consiliului local, in condițiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare. Cu privire la modul de stabilire…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…