- 64 DE PERMISE DE CONDUCERE REȚINUTE PENTRU INCALCAREA REGIMULUI LEGAL DE VITEZA In acest weekend, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Timp de trei zile, in perioada 28-30 iunie a.c., la nivelului județului Vrancea, polițiștii rutieri au acționat zilnic,…

- In cursul zilei de astazi (duminica-n.r.), polițiștii Serviciului Rutier au oprit pe DN 2 Garoafa un cetațean din Belarus in timp ce conducea un autotren care se deplasa haotic. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0.75 mg/ l in aerul expirat. Pe numele sau va fi intocmit…

- Echipa U 16 a LPS CSM Focșani 2004, locul al patrulea in Romania Anul competițional la baschet s-a incheiat atat pentru juniori cat și pentru seniorii Focșaniului. A fost un an bun! Unul dintre cei mai buni ani ai baschetului la Focșani. A impresionat și echipa de seniori, reprezentanta in premiera…

- DEPISTAT CONDUCAND PE DRUMURILE PUBLICE SUB INFLUENȚA SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE Un barbat este cercetat penal dupa ce a fost depistat in flagrant de polițiști conducand un autoturism in municipiul Focșani sub influenta unor substanțe psihoactive. La data de 8 mai a.c., ora 16.10, polițiștii Serviciului…

- Linia de garda de medicina generala a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni a fost suspendata temporar. Potrivit conducerii unitații sanitare, acest lucru s-a produs din cauza lipsei de medici, dar și din lipsa de fonduri. Aprobarea din partea Ministerului Sanatații pentru suspendarea temporara…

- Actiuni ale politistilor vranceni pentru protejarea fondului silvic In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni au fost constatate 7 infractiuni, au fost aplicate sanctiuni de 58.000 de lei si a fost confiscat material lemnos de peste 24.000 lei precum și un motoferastrau. In perioada…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Vrancea au desfașurat vineri, incepand cu ora 6.00, o acțiune pe raza municipiului Focșani, pe mai multe etape. In intervalul orar 8:00-10:00, ei au acționat pe linia abaterilor savarșite de pietoni. De asemenea, au fost verificați atat conducatori auto…

