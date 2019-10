Stiri pe aceeasi tema

- „Registrul Auto Roman, prin Departamentul de Supraveghere Piata, a desfasurat, in ultimele doua luni actiuni de control care au vizat activitatea service-urilor auto. Sanctiunile contraventionale aplicate ca urmare a acestor controale depasesc valoarea de 1.200.000 lei”, a informat marti…

- Ion Dedu, buzoianul care era executat pentru suma de 25.000 lei din amenzi pentru neplata rovinietei, a castigat procesul cu Primaria comunei Gura Teghii si scapa de secehestru. Barbatul ajunsese dator vandut la stat, din amenzi primite de la CNAIR pentru neplata rovinietei din 2010, timp de 7 ani,…

- In doar cateva zile de controale, inspectorii Registrului Auto Roman au gasit nenumarate service-uri auto din Timis cu probleme. In urma acestor situatii au fost aplicate amenzi de peste 200.000 de lei. Au probleme mari cu autorizarea si cu garantearea conformitatii lucrarilor efectuate. Inspectorii…

- Service-urile auto din Timiș au fost verificate intr-o acțiune-fulger a celor de la RAR. Au fost verificate peste 100 de agenți economici și acordate amenzi record, in doar cinci zile. Registrul Auto Roman, prin Departamentul de Supraveghere Piața, a verificat in perioada 30 septembrie – 4 octombrie…

- Saptamana trecuta, doua asociații reprezentative pentru industria auto din Romania au lansat un avertisment cu privire la neregulile depistate in activitatea service-urilor auto. Peste 10.000 de service-uri auto din Romania functioneaza, in prezent, fara autorizatie, acest fapt fiind posibil ca urmare…

- Amenzi uriase date de ANPC pentru neregulile – garla gasite Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat cu peste 1 milion de lei comerciantii de bauturi racoritoare, sucuri si nectaruri in cadrul unor controale interprinse in perioada 3-5 iulie 2019, a anunta ANPC printr-un…

- In perioada 1 – 26 iulie, inspectorii din cadrul serviciului Corp Control Primar au facut o serie de controale pe raza municipiului Iasi, actiuni in urma carora au fost intocmite 71 de procese verbale de contraventie, soldate cu amenzi in suma de 148.300 de lei. Astfel, 31 de amenzi in valoare totala…

- În domeniul relațiilor de munca s-a pus accent pe verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de munca și timpul de odihna la angajatorii care își desfașoara activitatea în domeniile anterior menționate, se arata într-un comunicat remis de ITM Cluj.…