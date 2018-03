Amenzi pentru mai multe lucrari efectuate in municipiul Constanta. Ce nereguli au constatat politistii locali

Stiri pe aceeasi tema

- De 8 Martie, ziua femeii, politistii de la Biroul Rutier Iasi si voluntarii Asociatiei pentru Protectia Rutiera Iasi au impartit zeci de trandafiri soferitelor aflate in trafic. De altfel, pe tot parcursul zilei, politistii ieseni au iertat femeile aflate la volan atunci cand au observat mici abateri…

- Minune! Dupa ce site-urile de știri au prezentat imagini cu mașinile parcate anapoda pe trotuare și pe strazile pietonale din centrul Timișoarei, polițiștii locali au reușit sa le vada, in sfarșit, și ei. In doua zile au fost amendați 144 de șoferi.

- Politistii din Alba Iulia au verificat 52 de taximetristi, cu privire la modul in care respecta normele legale specifice acestei categorii de transportatori. 27 au fost amendati. Cu ocazia aceleiasi actiuni, au fost depistati 4 soferi ce practicau taximetria, in mod ilegal. La data de 6 martie a.c.,…

- Polițiștii rutieri au desfașurat in perioada 26 februarie – 4 martie a.c., la nivel județean, o acțiune ce a avut ca scop creșterea siguranței rutiere și depistarea conducatorilor auto care nu respecta prevederile legale privind transportul de persoane și marfuri. Au fost verificate 188 de autoutilitare…

- Ieri, polițiștii de la Economic au dat 4 amenzi, in cuantum de 10.000 de lei, intr-o acțiune derulata in zona Humorului, pentru prevenirea faptelor ilicite din domeniul turismului. De asemenea, ei au confiscat sume de bani in valoare totala de 1.300 de lei. Polițiștii au verificat 9 societați comerciale…

- In perioada 01.02.2018 . 28.02.2018, Directia Generala Politia Locala a sesizat unitatea de parchet competenta material in trei cazuri, pentru executarea de lucrari de constructii intr o zona in care a fost instituit un regim de protectie, intrucat fapta prezenta elementele constitutive ale unei infractiuni…

- Timisorenii, obligati sa isi curete trotuarele de gheata sau zapada. Politistii locali au trecut la verificari, iar pana acum au somat peste 150 de persoane. “Ca urmare a caderilor semnificative de zapada și a temperaturilor scazute din ultimele zile, polițiștii locali efectueaza in teren verificari…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale care vizeaza curatenia orasului, precum si pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de vehicule cu tractiune…

- In perioada 19.02 25.02.2018, polistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul prevenirii si combaterii faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, precum si pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica.Potrivit…

- La data de 25.02.2018, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 4 Ploiești au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un tanar, din Puchenii Mosneni, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in interiorul unui bar, persoane necunoscute i-au sustras o suma de bani. La fata locului s-a deplasat o echipa…

- In data de 25.02.2018 in jurul orelor 15.30 cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu pe raza municipiului Constanta, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au identificat pe Soseaua Mangaliei zona unui Hypermarket mai multe persoane fara adapost.Potrivit purtatorului de…

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de apelare la mila publicului ori vagabondaj.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita, in perioada 12.02.2018 21.02.2018, au fost…

- In data de 22.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii prevederilor legale privind: organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata, executarea lucrarilor de contruire, deconectarea…

- In data de 20.02.2018 politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris M Holding au continuat actiunea de ecologizare si de depistare a persoanelor care colecteaza materiale reciclabile pe raza municipiului Constanta.Potrivit…

- Politistii din Ciuruleasa, Baia de Aries si Salciua au organizat, joi, actiuni pentru siguranta traficului rutier, dar si pentru prevenirea infractiunilor contra persoanei si patrimoniului. Au dat amenzi in valoare totala de peste 5000 de lei, au retinut un permis de conducere si patru certificate de…

- La data de 16.02 2016, orele 10.30, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au identificat un barbat, in varsta de 44 de ani, care conducea un moped pe bulevardul Tomis dinspre Bulevardul Aurel Vlaicu catre Zona Palazu, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- In data de 14.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris S A au derulat o actiune de ecologizare a falezei din zona Poarta 5 .Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita,…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale care vizeaza curatenia orasului, precum si pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de vehicule cu tractiune…

- In perioada 05.02 11.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul prevenirii si combaterii faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, precum si pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- Polițiștii locali au verificat comercianții din piețele timisorene pentru a vedea daca aceștia respecta prevederile legale. In total, in luna ianuarie politistii au aplicat 81 de sancțiuni contravenționale in valoare de 13.500 lei, in Piețele Iosefin, 700, Badea Carțan, Doina. „Principalele nereguli…

- Amenzi intre 500 și 1000 de lei ori sancțiuni de la 1000 la 2.500 de lei! Asta risca oricine incalca Regulamentul privind conduita schiorilor / snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului Brașov, normativ care iși propune sa mențina ordinea si sa impuna civilizația in Poiana. De asigurarea…

- Numarul sanctiunilor aplicate de politistii locali constanteni in luna ianuarie 2018 a crescut in unele cazuri cu 800 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita, Serviciul Constructii si Afisaj Stradal, Biroul Umrarire…

- Polițiștii locali au verificat din nou societațile comerciale care se ocupa cu dezmembrari de autovehicule și cu vanzarea cu amanuntul de piese auto. O actiunea asemanatoare a mai fost organizata la mijlocul lunii decembrie. „Scopul acțiunii a fost acela de a lua masurile legale in cazurile societaților…

- In data de 31.01.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale privind verificarea avizului program de functionare emis de autoritatea publica locala, respectarea legalitatii executarilor…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 203 amenzi si au constatat 14 infractiuni. La data de 30 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 34 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Potrivit…

- Aproape 1.500 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare a lemnului au fost verificate de Politia Romana, in ultimele doua saptamani. In urma activitatilor desfasurate, politistii au indisponibilizat peste 1.300 de metri cubi de lemn, au aplicat peste 3.500 de sanctiuni contraventionale…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 17 evenimente, toate solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 172 de amenzi si au constatat 30 de infractiuni. In 25 ianuarie, politistii din Alba au constatat 30 de infractiuni si au aplicat 172 de sanctiuni…

- In ultimele doua zile, politistii din Alba au intervenit la 55 de evenimente, din care 53 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 411 amenzi in valoare de 97.650 lei si au constatat 26 de infractiuni. In zilele de 23 si 24 ianuarie, politistii din Alba au constatat…

- Polițiștii locali au continuat, in aceste zile, acțiunile pentru identificarea persoanelor care arunca deșeuri pe domeniul public! Astfel, numai in ultimele zile au fost aplicate 7 sancțiuni in valoare de 4.500 lei unor persoane care au fost surprinse aruncand resturi pe strazile Gh. Ostrogovici, C.D.…

- În data de 11.01.2018, polițiștii locali de la Serviciul Control Protecția Mediului s-au autosesizat cu privire la existența unui incendiu pe un drum adiacent B-dului Muncii. Au fost efectuate verificari constatându-se faptul ca au fost incendiate…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 43 de evenimente, au aplicat 99 de amenzi si au constatat 22 de infractiuni. La data 17 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 43 de evenimente, din care 41 de solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 34 de solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 120 de amenzi si au constatat 27 de infractiuni. Politistii au constatat 27 de infractiuni si au aplicat 120 de sanctiuni contraventionale,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, au aplicat 120 de amenzi si au constatat 27 de infractiuni. La data 16 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 34 de solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Polițiștii locali au verificat societațile comerciale care desfașoara activitați in exteriorul Pieței Aurora, pentru a vedea daca este respectata legislația referitoare la deținerea de documente necesare desfașurarii actelor de comerț. Au fost verificate un numar de 20 de societați comerciale, fiind…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. Potrivit IPJ Alba, politistii au constatat,…

- In cadrul Planului de masuri – „Parcarea 2017”, privind circulatia autovehiculelor pe drumurile publice, plan pe care Politia Locala Galati la derulat in perioada februarie - decembrie 2017, politistii locali au aplicat un numar de 1.668 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 77.794 lei. Cele…

- La data de 28 decembrie, in intervalul orar 10.00 14.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Constanta, in cooperare cu jandarmi sipolitisti locali, au desfasurat o actiune pe linia asigurarii ordinii si sigurantei publice.Pe perioada desfasurarii actiunii au fost legitimate 38 de persoane, verificate…

- Directia Politiei Locale a prezentat raportul privind activitatile desfasurate de catre politistii locali cu atributii in domeniul disciplinei in constructii si afisajului stradal, protectiei mediului si activitatii comerciale pentru perioada 18.12.2017 24.11.2017. Au fost aplicate amenzi in valoare…

- Amenzi de aproape 2 milioane de lei și 300 de permise suspendate in 24 de ore – acesta este bilanțul de vineri al polițiștilor, dupa ce au desfașurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Polițiștii au intervenit la…

- Politistii au aplicat, in ultima perioada, 2.834 de amenzi in valoare totala de peste 5 milioane lei, pentru comertul ilegal cu pomi de Craciun, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al MAI,...

- Zeci de proprietari de mașini scumpe au fost amendați de Poliția Locala pentru ca au parcat in zona ultracentrala. Și nu oriunde, ci chiar in parc. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au acționat zilele trecute in zona Parcului Justiției, unde au existat sesizari ca unii conducatori…

- Incepand cu anul 2015, politistii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului – Poliția Ecologica au demarat o actiune de informare a persoanelor fizice, agenților economici și a asociatiilor de proprietari din Municipiul Oradea privind obligativitatea asigurarii colectarii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat 219 sancțiuni contraventionale, au constatat 25 de infractiuni si au intervenit la 31 de evenimente. Potrivit IPJ Alba, in 13 decembrie, politistii din Alba au continuat actiunile in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului…

- Atenție, șoferi, nu parcați pe Calea Martirilor și str. Gh. Lazar! Intr-o singura zi, polițiștii locali au dat aproape 80 de amenzi pe cele doua artere. Aici au fost montate, in ultima perioada, zeci de indicatoare de oprire interzisa.

- Polițiștii locali au organizat o acțiune fulger la societațile comerciale care se ocupa cu dezmembrari de autovehicule de pe raza municipiului Timișoara și cu vanzarea cu amanuntul de piese auto. Politistii au vrut sa vada daca societațile respecta legislația din domeniu, dar și pe cea referitoare…

- In ultimele 48 de ore, politistii din Alba au aplicat 320 de sancțiuni contraventionale, au constatat 28 de infractiuni si au intervenit la 65 de evenimente. Sambata și duminica, in 9 și 10 decembrie 2017, politistii din Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri…

- In ultimele 48 de ore, politistii din Alba au aplicat 320 de sancțiuni contraventionale, au constatat 28 de infractiuni si au intervenit la 65 de evenimente. Ieri, 6 decembrie, politistii din Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor…