- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca cel mai probabil saptamana viitoare vor fi finalizate lucrarile de amenajare a doua mari parcari, care au fost realizate in locul eliberat ca urmare a demolarii garajelor. Potrivit edilului, parcarile sunt realizate…

- Targul de Paști se deschide oficial la sfarșitul acestei saptamani. Primaria Timișoara a informat ca, vineri, 5 aprilie, targul iși deschide porțile incepand cu ora 17.00, in Piața Victoriei, vizavi de Catedrala Mitropolitana. In total, au fost amplasate 50 de casuțe in care se vor comercializa produse…

- Dotat cu cascheta si cocotat pe o nacela, primarul Timisoarei a dat startul campaniei de taiere a cablurilor care nu au fost introduse in subteran. In urma actiunii lui Robu, mai multi cetateni au ramas fara internet si cablu TV. Afectat este si Inspectoratul Scolar Timis, aflat in plin proces de simulare…

- Primele zile ale lunii martie sunt extrem de capricioase, intrucat vantul va continua sa sufle cu putere, potrivit anunțului de ultima ora facut de Administrația Naționala de Meteorologie. Conform sursei citate, in urmatoarele ore, 12 județe din Muntenia, Transilvania si Maramures se vor afla sub cod…

- Primele 25 de trotinete electrice (dintr-un total de 100 dorite de Primaria Timișoara) vor ajunge la Timișoara și vor fi puse in rasteluri in luna martie, a declarat Nicolae Robu pentru tion.ro „Vor ajunge – nu in 8 martie, mai tarziu – dar sigur in luna martie. Deci in aceasta luna,…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, in Municipiul Brasov si alte doua localitati din județ, miercuri și joi (6 și 7 februarie) pentru efectuarea de lucrari. Miercuri, 6 februarie, se va intrerupe curentul, dupa cum urmeaza:…

- De saptamana trecuta, USR Timișoara are o noua conducere formata din Dan Reșițnec – președinte și șase vicepreședinți: Rodica Militaru, Alexandru Cadar, Ruben Lațcau, Viviana Țecu, Ovidiu Merean și Mihaela Rusu. Ca obiectiv, filiala iși propune caștigarea alegerilor locale din Timișoara,…