Stiri pe aceeasi tema

- Prostituate amendate de jandarmi. Amenzi de peste 4.000 aplicate de jandarmi pe centura municipiului Alba Iulia In urma participarii Jandarmeriei Alba la prevenirea si combaterea fenomenului prostitutiei, in perioada 02 – 06 martie a.c., pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia au fost surprinse…

- Politistii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat o actiune cu scopul prevenirii și combaterii pirateriei și a comercializarii de produse contrafacute. Au fost aplicate 139 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 42.220 lei. In perioada 4-10 februarie…

- Poliția Locala a municipiului Alba Iulia efectueaza in aceasta perioada acțiuni de depistare a persoanelor care arunca deșeuri sub diverse forme pe domeniul public al muncipiului Alba Iulia. In ultimele doua saptamani, polițiștii din cadrul Poliției Locale au acționat pentru depistarea persoanelor care…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au aplicat, joi, 199 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 51.675 lei.Potrivit DGPL Constanta, au fost organizate trei actiuni tematice dupa cum urmeaza:O actiune pe linia respectarii normelor legale referitoare la…

- Un jandarm din Alba Iulia, aflat in ziua sa libera, si-a salvat o vecina din casa care luase foc. Acesta a vazut ca iese fum din acoperis si i-a anuntat pe proprietarii locuintei si a sunat la 112. Prezentarea faptei jandarmului pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Alba este originala.

- Un sofer de TIR din Bulgaria a provocat un accident rutier pe soseaua de centura a orasului Alba Iulia, in timp ce conducea sub influenta alcoolului. Trei autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit IPJ Alba, marti, 11 decembrie, in jurul orei 10.30, pe soseaua ocolitoare a municipiului…