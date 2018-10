Amenzi pentru cabanierii din Straja Peste 30 de cabanieri din stațiunea montana Straja au fost amendați de autoritațile locale din municipiul Lupeni. Deocamdata s-a aplicat amenda minima, in valoare de 100 de lei, insa autoritațile locale susțin ca daca deficiențele constatate sus in munte nu vor fi rezolvate, amenda aplicata va fi de 100.000 de lei. “Astazi, in stațiunea Straja, am dat peste 30 de amenzi celor care au cabane, vile sau pensiuni. Inca de anul trecut, le-am solicitat cabanierilor sa iși infrumusețeze cabanele, deoarece unele sunt total inestetice. Am dat amenda minima, adica 100 de lei, cu mențiunea ca daca… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

