Politistii au aplicat, de la inceputul anului si pana pe 22 ianuarie, 72 de amenzi administratorilor de drumuri, in valoare totala de peste 200.000 de lei, cele mai multe nereguli identificate fiind lipsa intretinerii drumului public pe timp de iarna, dar si neinlaturarea obstacolelor. „De la inceputul anului si pana in data de 22 ianuarie, politistii au aplicat 72 de sanctiuni contraventionale administratorilor de drumuri, in valoare de peste 200.000 de lei. Cele mai multe dintre acestea (59) au fost date pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna. De asemenea,…