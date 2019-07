Amenzi pe banda rulanta aplicate de Directia Generala Politia Locala Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a luat masuri suplimentare pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul estival 2019. Peste 180 de infractiuni au fost constatate si 2.600 sanctiuni contraventionale au fost aplicate,…

- In luna mai 2019, polițiștii locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 au aplicat o serie de amenzi persoanelor care nu au pastrat curațenia trotuarelor, a arterelor de circulație, a parcurilor, a locurilor de joaca pentru copii, a pietelor si a altor locuri publice. Conform prevederilor…

- Vineri, 7 iunie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei barbati, cercetati pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si infractiuni la regimul armelor si munitiilor. Acestia au fost prezentati Judecatoriei…

- La data de 6 iunie a.c., in intervalul orar 16.00 20.00, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie au actionat pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica, prin surprinderea si descurajarea intentiilor infractionale ori contraventionale, depistarea, identificarea si tragerea la raspundere…

- edf In acest sfarsit de saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politiei Locale vor actiona pentru asigurarea ordinii publice la o serie de evenimente organizate in zona de…

- Directia Generala Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii locale si actioneaza pentru respectarea normelor legale privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice…

- Amenzi in valoare de 1.400 de lei și avertismente pentru tulburarea liniștii și ordinii publice Trei persoane au fost sancționate weekendul acesta de catre jandarmii din Alba pentru provocare de scandal in localitatea Blaj din județul Alba. Primul incident a avut loc sambata 20 aprilie a.c. pe strada…

- La data de 3 aprilie a.c., in intervalul orar 15.00 ndash; 19.00, politistii din cadrul Sectiei 3 au desfasurat o actiune de prevenire a faptelor de tulburare a ordinii si linistii publice in zona de competenta.Astfel, au fost legitimate un numar de 36 de persoane, politistii aplicand 19 sanctiuni contraventionale…