Stiri pe aceeasi tema

- Plasamentul copiilor care nu au implinit varsta de 7 ani ar putea fi dispus numai la familia extinsa, substitutiva sau la asistent maternal, nu in serviciu de tip rezidential, potrivit unui proiect de lege, care atrage atentia ca institutionalizarea afecteaza dezvoltarea copiilor.

- Initiatoarea legii anti-fumat, fostul deputat clujean Aurelia Cristea, spune ca in ciuda cazurilor prezentate de media, persoane fizice sau postate pe Facebook, legea anti-fumat e respectata in proportie de peste 90%.

- In Senat a fost depusa o initiativa legislativa care reglementeaza modul in care se va aplica Regulamentul de Protectie a datelor cu caracter personal (GDPR) in legislatia romaneasca. Proiectul pune accent pe reglementarea conditiilor de prelucrare a datelor personale de catre autoritatile publice si…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- Parlamentarii nu se lasa și vor sa-i cadoriseaca pe aleșii locali cu pensii speciale. Astfel, un grup de parlamentari a depus o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.

- Funcționarii publici ar trebui sa aiba o conduita rezervata și de loialitate și in timpul liber, inclusiv pe rețelele de socializare, susțin inițiatorii unui proiect de lege care modifica și completeaza actele normative privind conduita angajaților de la stat, potrivit legestart.ro. Parlamentarii de…

- Moștenirea administrației de stat din regimul comunist este mai vie ca niciodata in administrația publica centrala de astazi, transmite deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. Potrivit acestuia, criticile primarului Gabriela Firea fața de lipsa de cooperare a unor ministere sunt intemeiate. „Ele nu se refera…

- Moștenirea administrației de stat din regimul comunist este mai vie ca niciodata in administrația publica centrala de astazi. Criticile doamnei primar Firea fața de lipsa de cooperare a unor ministere sunt intemeiate. Ele nu se refera la inactivitatea miniștrilor, ci la capacitatea de rezistența la…

- Senatul a adoptat, pe 21 februarie, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege semnat de PSD, ALDE și UDMR, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone cele strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare…

- USR a depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa privind autorizarea cabinetelor stomatologice mobile, acestea adresandu-se in special populatiei din mediul rural. Proiectul este semnat de deputatul USR Cosette Chichirau. „Am depus o initiativa legislativa care permite autorizarea cabinetelor…

- Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in acest caz decizionala este Camera Deputatilor. Prin acest proiect se propune interzicerea incepand cu data de 1 iulie 2018, a introducerii pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire (sub 50 de microni) si…

- Grupul american "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce rezuma…

- Realizatorul TV Mihai Gâdea a rabufnit, miercuri seara, la adresa purtatorului de cuvânt al PNL, Ionel Danca, invitat în emisiunea „Sinteza Zilei”. Danca, deputatul PSD Andreea Cosma și senatorul PSD Șerban Nicolae se numarau printre invitații emisiunii în…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc a solicitat Guvernului sa elaboreze o campanie ampla de informare privind Proiectul "Prima Casa". Totodata, presedintele democratilor a mentionat ca prin intermediul acestui program, functionarii ar putea sa beneficieze de facilitati.

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor, relateaza…

- Se schimba regulile care tin de protectia datelor personale. Firmele nu vor mai putea face schimb de informatii care tin de viata noastra privata, cum ar fi numerele de telefon sau adresele de e-mail.

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”. ”Am vazut niște…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”. Citește…

- USR propune modificarea articolului 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in sensul reglementarii unei obligatii in sarcina autoritatii sau institutiei publice de a publica toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii - ”contractele de…

- Deputatul Catalin Radulescu, cunoscut ca si ”deputatul-mitraliera” a depus un proiect de lege care prevede castrarea chimica a violatorilor, daca acestia sunt de acord, pentru a le fi scazuta pedeapsa la jumatate. ”Deputatul AKM”, denumit asa dupa ce a afirmat ca are o pusca mitraliera acasa cu care…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- Numirea fostului presedinte Jose Manuel Barroso in calitate de consilier al bancii de investitii Goldman Sachs a afectat imaginea Comisiei Europene. Ca si trecerea fostului comisar pentru Concurenta, Neelie Kroes, in functia de consilier al Uber. De altfel, olandezul a neglijat, cand a fost comisar,…

- Functionarii publici ar putea avea posibilitatea de a lucra, la cerere, dupa implinirea varstei de pensionare si a stagiului minim de cotizare, timp de maximum trei ani, se arata intr-un proiect de act normativ ...

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in judecata in cadrul unui proces penal sa fie suspendati…

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in...

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici.

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca modificarile aduse de Parlament Statutului funcționarilor publici nu corespund Legii fundamentale. CCR a dat, astfel, dreptate președintelui Klaus Iohannis, care a atacat legea venita la promulgare la inceputul lunii decembrie 2017.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca functionarii publici trimisi in judecata vor fi suspendati din functii pana la o sentinta definitiva. CCR a reluat , marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca functionarii publici trimisi in judecata vor fi suspendati din functii pana la o sentinta definitiva. CCR a reluat , marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici…

- Proiectul are in vedere urmatoarele puncte: - obligativitatea existentei aparatelor de taxat fiscalizate; - obligativitatea taximetriștilor de a avea un comportament civilizat si preventiv fata de ceilalti participanti la trafic si fata de organele de control, de a avea o tinuta ingrijita,…

- Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare astfel incat sistemele de alimentare de oriunde din țara sa corespunda normelor de combatere și stingere a incendiilor. Noile masuri vor fi urmarite de primarii din fiecare…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Pana acum au fost identificate doua cai de atac. Prima dintre acestea a fost numita Meltdown si afecteaza exclusiv procesoarele produse de Intel. Meltdown este o vulnerabilitatea in protectia kernel-ului (miezul central de memorie care gestioneaza cele mai importante date). Cea de-a doua vulnerabilitate,…

- Pe rolul Tribunalului Constanta pe data de 28.12.2017 a fost inregistrat dosarul nr. 8761 118 2017, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia Contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind functionarii publici Legea Nr.188 1999 DC NR. 2352 30.06.2017; 2345 30.06.2017; 2346…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care prevede plasarea într-un registru național, online, a oficialilor rusi care au fost concediati pentru fapte de coruptie, astfel încât aceștia sa nu se mai poata întoarce

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura.

- Deputatul PNL Pavel Popescu a depus un proiect de lege prin care sa existe obligativitarea unor avize psihologice pentru candidatii la alegerile parlamentare. În Parlamentul României se foloseste un limbaj injurios si se procedeaza mai rau ca într-un spital de psihiatrie…

- PNL a depus vineri, la CCR, o sesizare de neconstiutionalitate la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, invocand ca exista amendamente care au fost adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale.

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, prima din pachetul de acte normative privind justitia, a fost adoptata marti de Senat în calitate de camera decizionala. Documentul a fost votat doar de PSD, ALDE…

- Codul Administrativ: Se menține intrarea in guvern a persoanelor condamnate penal, dar care au fost reabilitate Codul Administrativ nu va mai fi adoptat prin proiect de lege de Guvern ci a fost depus la Parlament, mai exact la Senat, ca propunere legislativa a senatorilor PSD, in frunte cu Liviu…

- Legile Justitiei | Senatul a adoptat Legea privind statutul magistratilor. Amendamentul lui Serban Nicolae, votat Senatul a adoptat marti, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de…

- Deputatul USR, Cosette Chichirau, a depus luni o plangere impotriva senatorului PSD, Serban Nicolae, la Comisia de disciplina a Senatului, pentru afirmatiile jignitoare publice la adresa sa si a formulat o petitie la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru aceleasi fapte.

- "Astazi am depus plangere impotriva lui Serban Nicolae la Senat si la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Nu doar eu am fost jignita, ci toate femeile. A fost lezata insasi demnitatea femeii. Mai mult, Romania nu poate tolera sa fie reprezentata in cele mai inalte foruri politice de…

- Deputata USR Cosette Chichirau a depus plangere impotriva senatorului PSD Șerban Nicolae la Comisia de disciplina a Senatului și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.Citeste si: Un fost ministru al Justitiei, atac FARA PRECEDENT: 'Romania, asediata de grupul de crima organizata…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- De curand, intre comuna Oncești și comuna Ohok din Ucraina, s-a semnat un acord de infrațire. In urma acestuia, ambele comune ar urma sa beneficieze, din 2018, printr-un proiect cu finanțare europeana, de utilaje și mașini noi. Este vorba de o mașina de pompieri, o ambulanta, o sirena pentru alarmare…