Amenzi în Ploieşti, pentru folosirea telefonului mobil în timpul şofatului F.T. Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Prahova a organizat joi, in intervalul orar 10.30-12.00, in Ploiești, o acțiune pentru depistarea soferilor care folosesc telefonul mobil in timpul conducerii, dar care savarsesc si alte abateri in trafic. In acest context, au fost controlate 108 autovehicule, fiind aplicate 25 de sanctiuni contravenționale, in valoare de 8.400 de lei, dintre care cinci pentru folosirea telefonului mobil la volan, noua pentru lipsa portului centurii de siguranța și 11 pentru alte abateri rutiere. Totodata, intr-un comunicat de presa, IPJ… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

