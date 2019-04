Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic si-a anuntat luni intentia de a adopta masuri legislative pentru a-i proteja pe utilizatorii de internet impunandu-le platformelor online sa lupte impotriva 'continuturilor periculoase', sub amenintarea unor 'amenzi grele', relateaza AFP. Intr-o 'carte…

- Legea, denuntata ca amintind de cenzura care-i viza in perioada sovietica pe disidenti - prevede totodata pedepsirea prin amenzi de pana la 100.000 de ruble a persoanelor care fac postari online ”indecente” care denota o ”lipsa de respect flagranta fata de societate, tara, simbolurile oficiale ruse,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri un set de masuri pentru cei peste 430.000 de romani care locuiesc in Marea Britanie, bazat pe principiul reciprocitatii, in contextul Brexit, in cazul in care Marea Britanie va iesi din UE fara finalizarea unui acord.

- Guvernul pregateste noi taxe. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) aflata in subordinea Executivului pregateste o Ordonanta de urgenta prin care magazinele care nu respecta legea ar putea fi sanctionate cu amenzi de pana la 5% din cifra de afaceri. Daca ar fi adoptat proiectul…

- Ministerul britanic de Justitie ia in considerare eliminarea pedepselor mai mici de sase luni, argumentand ca acestea sunt mai putin eficiente in scaderea ratei de recidivism decat pedepsele comunitare, relateaza site-ul postului BBC. Guvernul britanic ar putea elimina pedepselor mai mici de sase luni.…