Masurile planificate fac parte dintr-un proiect de lege pe care Spahn l-a pus in discuția guvernului și spera sa treaca anul acesta prin Bundestag. Ministrul creștin-democrat are și sprijinul partenerului de coaliție, SPD. "Vrem sa protejam toți copiii de infectarea cu rujeola, așa ca oricine intra la o gradinița sau școala, ar trebui sa fie vaccinat", a spus Spahn. Nou-veniții trebuie sa prezinte dovada vaccinarii, iar cei deja inscriși au termen pana cel tarziu in 31 iulie, anul viitor, a precizat el.

Institutul Robert Koch a prezentat cifre privind ratele de vaccinare, care sunt colectate…