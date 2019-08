Amenzi de peste 72.000 de lei date comercianților din Ploiești și Băicoi F.T. Nu puțini sunt negustorii de ocazie care, fie in iarmaroacele organizate cu prilejul Sarbatorii „Adormirii Maicii Domnului”, fie in avans, vand te miri ce: de la țigari la fructe, de la alcool la parfum. In acest context, și ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova au desfașurat miercuri, in Ploiești și in Baicoi, mai multe acțiuni pentru identificarea persoanelor și a agenților economici care desfașoara activitați ilicite in domeniul comerțului. Raziile au facut parte din “Planurile de masuri” intocmite la nivelul IPJ Prahova pentru asigurarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere Planurile de masuri intocmite la nivelul I.P.J. Prahova pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica in perioada sezonului estival, precum și pentru minivacanța prilejuita de sarbatorirea marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, ieri - incepand cu ora 10:00, la…

- In perioada 2-4 august, polițiștii suceveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au aplicat 10 sancțiuni conravenționale, in cuantum de 15.000 de lei, intr-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul turismului. 6 amenzi au fost date la Legea privind protejarea…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Polițiștii au aplicat 22 de amenzi si au confiscate bunuri in valoare de peste 3.700 de lei, in urma unei acțiuni organizate in Talciocul din Alba Iulia Ieri, 4 august 2019, intre orelor 09.00-11.00, Politia Municipiului…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, al Serviciului de Ordine Publica și cei din cadrul subunitaților de poliție, impreuna cu lucratorii DSVSA Suceava, au acționat, in perioada 12-14.07.2019, pe raza județului Suceava, pentru prevenirea si combaterea ...

- Surprinsi de politisti in timp ce vindeau produse expirate sau fara documente legale. Amenzi in valoare de peste 60 000 de lei aplicate in acest week-end. Pentru politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice week-end-ul care tocmai s-a incheiat a fost plin de activitati, controale…

- Politia Suceava a anuntat ca in ultima saptamana polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat 89 de controale la unitați economice, inclisiv unitați de cazare in regim hotelier din judet și au aplicat 91 de sancțiuni contravenționale in valoare de 200.000 lei la Legea…

- Potrivit sursei citate, 20 de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) Constanta au desfasurat o actiune pentru combaterea comercializarii produselor contrafacute in urma careia au identificat, la doua puncte de lucru ale unor firme, articole vestimentare…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Constanta au organizat o actiune, context in care au ridicat articole vestimentare, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 150.000 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 mai a.c., 20 de politisti din cadrul Serviciului…