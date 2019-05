Amenzi de peste 4 milioane de lei pentru încălcarea obligaţiilor legale privind casele de marcat Potrivit sursei citate, au fost identificate abateri si aplicate 450 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse si sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4,12 milioane de lei (amenzi si confiscari). Valoarea totala a celor 686 amenzi dispuse este de 3,79 milioane lei, iar confiscarile de numerar, venituri ilicite si bunuri au totalizat 322.037 lei. Totodata, inspectorii antifrauda au dispus suspendarea activitatii comerciale in 15 locatii, astfel: in 12 pentru incalcarea prevederile legale privind utilizarea caselor de marcat, iar in trei locatii pentru comercializarea de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF anunța, printr-un comunicat de presa, ca sancționat cu circa 3,8 milioane lei firmele pentru lipsa noilor case de marcat cu jurnal electronic. Practic, este nevoie de aceste dispozitive în vederea legarii Fiscului la ele. ANAF nu poate face asta întrucât nu a fost informatizat.…

- Inspectorii antifrauda vor intensifica in luna aprilie actiunile de control cu privire la dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, in conditiile in care, in martie, fata de...

- Inspectorii antifrauda vor intensifica in luna aprilie actiunile de control cu privire la dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, in conditiile in care, in martie, fata de februarie, s-a constatat o scadere cu circa 39% a numarului de astfel de aparate instalate…

- Casele de marcat cu jurnal electronic vor face obiectul unor controale riguroase. In termen de 10 zile de la expirarea termenului de intrare in legalitate inspectorii vor relua controlul și vor aplica amenzile prevazute de lege. Ministerul Finanțelor avertizeaza ca pe piața nu mai sunt probleme…

- Potrivit ANAF, actiunea este determinata de scaderea drastica, in perioada decembrie-februarie, a cererilor de achizitionare pentru astfel de aparate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand din 15 martie, inspectorii ANAF vor declanșa controale la toți agenții economici, pentru a verifica dotarea cu noile case de marcat cu jurnal electronic. Acțiunea de verificare este motivata de conducerea ANAF de faptul ca cererea de achiziționare de aparate de marcat cu jurnal electronic a…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor desfasura, incepand din 15 martie, actiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligatiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, actiunea de verificare fiind determinata ...

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor desfasura, incepand din 15 martie, actiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligatiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, actiunea de verificare fiind determinata de faptul…