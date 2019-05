Amenzi de peste 30.000 de lei pentru hotelurile si pensiunile care nu protejeaza turistii si bunurile acestora

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care isi vor petrece minivacanta de Paste in pensiunile din zona rurala a judetului Maramures prefera satele si comunele cu lacase de cult vechi, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania (ANTREC), filiala Maramures,…

- Pensiunile și hotelurile din Delta Dunarii sunt ocupate in proporție de 90% de Paște și 1 Mai, turiștii achiziționand in general vacanțe ”All Inclusive”, potrivit datelor centralizate de ViziteazaDelta.ro.”Conceptul All Inclusive practicat de pensiunile din Delta difera de conceptul din Bulgaria ...

- Nua lege a turismului a fost adoptata miercuri de Guvern, printre prevederi numarandu-se dreptul de preferinta in inchirierea plajelor turistice pentru hotelurile care sunt in vecinatatea Marii Negre, redeschiderea birourilor externe de promovare turistica, dar si implementarea unor noi metode de control…

- FOTO – Arhiva Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) continua sa verifice modul in care operatorii economici respecta obligatia legala de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, a anuntat Ministerul Finantelor Publice…

- Peste 1600 de clienți cazați la hoteluri din Coreea de Sud au fost filmați pe ascuns. Camerele spy erau instalate în prize electrice, suportul de la uscatorul de par și în receiver-ul digital. Polițiștii au reținut doi barbați în acest caz.

- #paza #securitate Crime, talharii, furturi. Sunt cuvinte tot mai frecvent rostite in Baia Mare, din cauza repetatelor infractiuni cu violenta care s-au petrecut in oras. Frica a luat locul sentimentului de siguranta si s-a instalat in spatii publice si case. Expertii in securitate de la SICA GUARD sunt…

- Turismul este sectorul care tine Grecia pe linia de plutire. Criza din 2010 a lasat urme adanci in economia tarii care a incheiat in august al treilea program de asistenta financiara internationala, dar industria turismului a reusit sa se adapteze rapid si sa genereze an de an peste 8% din PIB.…