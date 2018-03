Stiri pe aceeasi tema

- Politisti locali din cadrul Serviciul de Protectie a Mediului, ca urmare a desfasurarii planului de actiuni privind gestionarea deseurilor municipale produse de catre operatorii economici, au verificat, in lunile februarie - martie, un numar de 570 de operatori economici si au aplicat un numar de 24…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei de Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 6 infractiuni si au fost aplicate 100 de amenzi, in valoare de peste 24.000 de lei. La data de 27 martie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Alba,…

- Șase ameni in valoare de 5.000 de lei au fost aplicate de inspectorii ITM la nivelul judetului Alba in perioada 19-23 martie in urma activitaților de control. O firma din Aiud a fost depistata cu o persoana care muncea fara forme leagle și a fost sancționata cu avertisment. In domeniul relatiilor de…

- Ieri, 21 martie 2018, politistii Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii…

- Un barbat a fost injunghiat, intr-o statie RATB din Sectorul 6 al Capitalei, de o alta persoana, ca urmare a unui conflict izbucnit intr-un mijloc de transport in comun. Victima a fost transportata la spital, iar atacatorul este cautat.

- Politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica, precum si alte structuri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati de control in domeniul prevenirii si combaterii faptelor ilegale ce pot afecta fondul forestier la nivelul intregului judet.

- Polițiști ai Biroului Drumuri Naționale și Europene, impreuna cu colegi din cadrul Poliției Orașului Valenii de Munte și un reprezentant al RAR Prahova, au acționat miercuri, 14 martie, pe D.N. 1A pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, in special in scopul depistarii cazurilor…

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, cel puțin, asta arata un proiect de act normativ ce a fost inregistrat, recent, la Senat, pentru dezbatere. Este vorba despre o propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea…

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba incep zilele urmatoare o serie de controale tematice premergatoare Sarbatorilor Pascale, in vederea protejarii sanatații populației, transmit reprezentantii institutiei. Acțiunile de control urmaresc respectarea condițiilor igienico-sanitare privind…

- Cazul unei femei cu un copil in mașina, șicanata și urmarita in trafic de un tanar, scoate la iveala detalii uluitoare. Deși a fost victima unei inscenari, cel care a terorizat-o a fost acoperit de agenți de la Brigada Rutiera, iar ea a fost penalizata cu amenda maxima pentru ca a „indraznit” sa reclame…

- Pe 8 martie, polițiștii au constatat 2 infracțiuni și au aplicat 13 amenzi, in valoare de 6.000 de lei, intr-o acțiune executata in zona Sucevei pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. De asemenea, polițiștii au reținut 3 permise de conducere, din care 2 pentru alcool și unul pentru alte abateri.…

- In urma celor aproape 3.500 de actiuni si interventii efectuate de politisti, in ultimele 24 de ore, au fost constatate aproape 800 de infractiuni, au fost aplicate peste 9.000 de sanctiuni contraventionale si au fost retinute peste 500 de permise de conducere. La data de 10 martie, peste 8.600 de politisti…

- ACȚIUNE IN PIEȚE, TARGURI ȘI OBOARE Polițiștii focșaneni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru descurajarea faptelor de comerț ilicit, in piețe, targuri, oboare și in zona adiacenta a acestora, din municipiul…

- Politistii Serviciului de Ordine Publica- Biroul pentru combaterea delictelor silvice au actionat pentru verificarea legalitatii activitatilor desfasurate in domeniul silvic, aplicand sanctiuni contraventionale de peste 20.000 de lei. In perioada 6-7 martie a.c., politistii au actionat in comuna Bujoreni,…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a…

- In perioada 01 28.02.2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societatilor comerciale, care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Constanta. Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectarii prevederilor legale din legislatia muncii…

- Peste 600 de infractiuni, aproape 7.800 de sanctiuni contraventionale si 114 de prinderi in flagrant delict ndash; acesta este bilantul Politiei Romaniei in ultimele 24 de ore. La data de 1 martie a.c., 12.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Miercuri, 28 februarie, ofiterii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au continuat activitatile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun si a comertului ilicit. In cadrul actiunii desfasurate au fost verificate 15 societati…

- Maramures: Trei infractiuni de contrabanda constatate si amenzi in valoare de 18 000 de lei aplicate de politistii de investigare a criminalitatii economice Ieri, 28 februarie, ofiterii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au continuat…

- George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.

- Vineri, 23 februarie 2018, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, sprijiniti de politistii Sectie 6 Politie Rurala Jidvei si Politistii Biroului Rutier Blaj, au desfasurat o actiune cu efective suplimentare, pe raza comunei Valea Lunga, ce a avut ca scop mentinerea climatului de siguranta publica…

- Peste 100 de infractiuni comise in zona garilor, porturilor sau aeroporturilor au fost constatate in ultima saptamana de catre politisti, care au dat peste 200 de amenzi in valoare de aproximativ 72.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 350.000 de lei, conform Politiei Romane.

- Ieri, 21 februarie 2018, politistii Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii…

- Autoritatea Electorala Permanenta a desfasurat, anul trecut, o misiune de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile si cheltuielile inregistrate de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteana Galati in anul 2016, an electoral, perioada verificata fiind 1.01.2016-31.12.2016.Ca…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- În acest context, politistii au constatat 2 infractiuni rutiere, iar pentru încalcarea prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice, au aplicat 105 sanctiuni contraventionale, în valoare de 22.582,5 lei si 138,5 puncte de penalizare. Dintre acestea, 41…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- Peste 10. 400 de contraventii au fost palicate de politisti in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor realizate la nivel national. Pe 7 februarie, peste 11.600 de politisti au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, fiind organizate 234 de actiuni.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 203 amenzi si au constatat 14 infractiuni. La data de 30 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 34 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Potrivit…

- Serviciul Rutier Suceava și formatiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orașenești au organizat in perioada 26-28 ianuarie actiuni pe raza județului pe linia depistarii si combaterii incalcarii regimului legal de viteza si a conducerii autovehiculelor de persoane aflate sub influența…

- Inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Hunedoara au efectuat un control la operatorii economici cu profilul turism din stațiunea Straja. In urma verificarilor au fost identificate 6 pensiuni care funcționau fara autorizație de securitate la incendiu. Administratorii locațiilor au fost sancționați…

- Femeia acuzata ca și-ar fi agresat fiul, vineri, intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei și a lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. …

- La patru luni de la furtuna care a facut prapad in Timișoara, dar și in multe localitați din județ, ancheta oamenilor legii pentru in cazul morții tanarului de 24 de ani pe Calea Lugojului e in toi. Reamintim ca tanarul a fost strivit de poarta amplasata la intrarea in municipiu, in condițiile in care…

- La solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, in Bucuresti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii…

- Politistii au intervenit in peste 2.600 de cazuri, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 7.600 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2,5 milioane lei, si au constatat peste 650 de infractiuni, in urma actiunilor pe care le-au desfasurat sambata, la nivel national, pentru prevenirea…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- Politistii locali din cadrul Serviciilor Inspectie comerciala și Control trafic rutier, in colaborare cu Poliția Transporturi, au desfasurat in zilele trecute o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale privind activitatea de taximetrie, in incinta Aeroportului International „Avram Iancu”…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 42 de evenimente, au aplicat 160 de amenzi, in valoare de 32.580 lei si au constatat 30 de infractiuni. La data de 8 ianuarie politistii din Alba au intervenit la 42 de evenimente, din care 38 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, amenzi de peste 56.000 de lei taximetriștilor din București. Polițiștii de la Brigada Rutiera au aplicat 132 de amenzi in valoare de peste 56.500 de lei, in urma unei actiuni pe principalele artere din Capitala pentru depistarea…

- Astfel, in luna decembrie 2017, comisarii CJPC Bihor au desfasurat o actiune tematica de control privind calitatea, modul de comercializare si etichetare a alimentelor specifice Sarbatorilor de iarna: produse din carne, produse zaharoase, ciocolata si produse din ciocolata, produse de cofetarie…

- Aproape 300 de polițiști, peste 450 de intervenții la evenimente, aproape 1 000 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie…

- In perioada 30 decembrie-2 ianuarie, polițiștii rutieri suceveni au constat 3 infracțiuni și au aplicat 243 de amenzi, in cuantum de peste 114.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor generate de viteza excesiva. Totodata, polițiștii au reținut 16 permise de conducere…

- Inspectorii Primariei Generale a Capitalei au aplicat sanctiuni in valoare totala de 39.000 de lei soferilor de taxi, in noaptea de Anul Nou, pentru "conditii neconforme", sase dintre ei nu aveau autorizatii, iar alti 12 soferi au fost amendati pentru ca au cerut tarife preferentiale, a anuntat miercuri…

- In minivacanta prilejuita de trecerea in Noul An, peste 160 de politistii din judetul Alba au actionat, zilnic, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice si nici accidente rutiere soldate cu decesul vreunei persoane, transmite IPJ Alba. Oamenii legii au aplicat…