Amenzi de peste 1,7 milioane de lei pentru comercializarea de produse congelate neconforme

- Controalele s-au derulat in unitatile care desfasoara activitati in domenii precum fabricarea produselor de morarit, a painii si produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a bauturilor racoritoare si alcoolice, precum si unitati de depozitare - alimentare, seminte, legume fructe."Controalele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 270.000 de lei in urma controalelor privind comercializarea dispozitivelor cu fascicul luminos tip laser, in zona Bucuresti-Ilfov, informeaza un comunicat al institutiei remis AGERPRES. Totodata, comisarii ANPC au…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat in urma controalelor desfasurate in perioada 3-10 iulie 2019, amenzi in valoare de peste 700.000 de lei operatorilor economici de pe litoral, dupa ce a gasit alimente si cosmetice...

- In perioada 18.06.2019 – 02.07.2019, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de acțiuni de control privind respectarea prevederilor legale in spatiile de joaca pentru copii. Controlul a cuprins 275 operatori economici din toate judetele tarii. Au…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte. Au fost verificati ...

- “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) continua campania de control pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelor proaspete in marile lanturi de magazine tip hipermarket/supermarket,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) continua campania de control pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelorproaspete in marile lanțuri de magazine tip hipermarket/supermarket,…

- In cursul lunii aprilie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 10.765 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…