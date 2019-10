Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecăreții care dau muzica tare în cartierele rezidențiale Cresc amenzile pentru muzica tare data la petrecerile in cartier, in baza unei legi care sporește atributiile politistilor. Mai concrest, legea vizeaza sanctionarea celor care organizeaza petreceri private si folosesc aparatura muzicala care tulbura linistea in cartiere rezidentiale cu amenzi intre 2.000 si 3.000 de lei. Legea in vigoare interzice „organizarea de petreceri cu caracter […] Citește Amenzi de pana la 6.000 de lei pentru petrecareții care dau muzica tare in cartierele rezidențiale in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

