Amenzi de la Poliția Rutieră pentru maşinile şi motocicletele zgomotoase Agenții au fost insoțiți de inspectori de la Registrul Auto Roman pentru a verifica starea a zeci de vehicule. Evident, au descoperit nereguli pentru care șoferii au platit scump. Unii chiar au ramas fara certificate de inmatriculare. Un tanar, pasionat de masini, a primit amenda cu zambetul pe buze. “Am evacuarea schimbata”, a explicat el amenda. El nu a fost singurul sofer nevoit sa plateasca pentru aceasta modificare facuta autoturismului. A fost oprit si un tanar care si-a pus pe masina semnul lui Batman, tot pentru modificari. Mai multe, pe stirileprotv.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

