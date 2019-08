Amenzi de circa 1,42 milioane euro aplicate de Inspecţia Muncii în perioada 8-26 iulie Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 8 - 26 iulie 2019, actiuni de control in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare totala de 1,421 milioane euro (6,724 milioane lei), conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. In timpul controalelor au fost depistate 325 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea cate 26 erau din judetele Constanta si Prahova, 25 din Arges si 24 din judetul Bihor. In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 3.774 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 5.904.600 de lei, din care 4.480.000 lei pentru munca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

