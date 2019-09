Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 18 septembrie 2019, Politia Municipiului Alba Iulia au organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiu si in localitatile rurale arondate acestuia. La actiune au participat politisti din structurile de ordine publica, poliție rutiera și investigații criminale. Au fost legitimate 148…

- La sfarsitul saptamanii trecute polițiștii din Ocna Mures au desfașurat o actiune cu efective marite, in Ocna Mures si in localitatile rurale arondate. Au fost verificate 49 de autovehicule si au fost legitimate 53 de persoane. Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 9.600 de lei si au fost identificate…

- Seria acțiunilor cu efective suplimentare, organizate de polițiștii din Blaj, a continuat. In ultimele doua zile, au fost constatate, in flagrant, 3 infracțiuni și aplicate 99 de sancțiuni contravenționale. In zilele de 11 și 12 septembrie 2019, Politia Municipiului Blaj au organizat o actiune cu efective…

- In zilele de 7 și 8 septembrie 2019, Politia Municipiului Blaj au organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Blaj si in localitatile rurale arondate acestuia. Cu aceasta ocazie au fost legitimate 144 de persoane si au fost controlate 110 autovehicule și 4 societati comerciale. Politistii…

- Polițiștii din Aiud și Blaj au acționat, cu efective suplimentare, pentru creșterea gradului de siguranța publica in localitațile arondate acestor subunitați de poliție. Au fost reținute 5 persoane și au fost aplicate peste 100 de amenzi. La data de 5 septembrie 2019, polițiștii din cadrul Polițiilor…

- La data de 4 septembrie 2019, Politia Municipiului Sebes și Poliția Orașului Abrud au organizat actiuni, pe raza de competența, care au vizat creșterea siguranței cetațenilor și prevenirea accidentelor de circulație. La actiuni au participat politisti din structurile de ordine publica, rutiera și investigatii…

- Ieri, 24 iulie 2018, intre orele 07.00 – 11.00 și 18.00 – 22.00 pe raza Secției 5 Poliție Rurala Blaj – Posturile de Politie Craciunelu de Jos și Bucerdea Granoasa, s-a desfașurat o acțiune proprie privind siguranța cetațeanului, fiind angrenate efective din cadrul posturilor de poliție rurala arondate…