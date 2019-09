Amenzi de aproape 270.000 de lei date de Protecția Consumatorului în luna august Amenzi de aproape 270.000 de lei date de Protecția Consumatorului in luna august in Economie / on 27/09/2019 at 11:02 / 55 de amenzi contravenționale, in valoare de 269.500 lei, și 40 avertismente au aplicat angajații Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman in luna august, potrivit unui raport al instituției. Conform sursei citate, in perioada menționata, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a desfașurat 110 acțiuni de control și a cercetat 26 sesizari și reclamații. Din totalul produselor controlate, ce s-au ridicat la o valoare… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

