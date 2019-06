Amenzi de 46.000 de lei date de inspectorii Primăriei Cele mai multe (40) au vizat probleme in activitati de comert, precum lipsa unei avize, expunerea marfurilor in afara spatiilor de vanzare si lipsa contractelor de folosinta a domeniului public. Alte patru amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea unor somatii cu privire la salubrizarea unor terenuri (doua) si de ridicare a unor autoturisme avariate abandonate pe domeniul public (doua). Inspectorii Primariei au intocmit si aproape 30 de somatii pentru diversi comercian (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea „Truck & Bus” s-a incheiat, duminica, in județul Gorj. Politistii au verificat aproape 900 de autovehicule destinate transportului public de persoane si marfa si au aplicat peste 190 de sanctiuni in valoare de aproximativ 70.000 de lei, in urma unei actiuni pentru prevenirea…

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 95 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 216 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 90 de amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform Planului de operatiuni al…

- Sunt luate cat mai multe masuri impotriva celor care-și abandoneaza deșeurile pe domeniul public. Astfel de exemple de „nesimțire” sunt sancționate și cu ajutorul camerelor de supraveghere. Camerele montate in ultima perioada au surprins oameni care și-au abandonat gunoaiele pe strazi precum Snagov,…

- In cursul lunii aprilie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 10.765 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…

- Am primit astazi pe adresa redacției numeroase sesizari privind invazia de capușe din Carei. Lipsa oricarei acțiuni de deratizare din partea administrației locale a dus la inmulțirea necontrolata a capușelor dar și a altor insecte. Igienizarea domeniului public este lasata mereu pe ultimul loc de catre…

- Mare atenție de unde va procurați alimentele! Lipsa igienei și nepasarea fața de normele in vigoare sunt caracteristice pentru multe dintre magazinele timișorene. The post Val de amenzi la Timisoara! Spații insalubre și alimente depozitate necorespunzator appeared first on Renasterea banateana .

- Marea problema este ca toate echipajele de la rutiera care stiu situatia din teren NU DAU AMENZI administratorului drumului respectiv unde sunt probleme. Asadar, putina lume stie ca Politia Rutiera MAI poate in fiecare zi amenzi celor de la CNAIR daca descopera faptul…

- Unii timișoreni par sa fie certați cu bunul simț. Doar in ultimele zile, polițiștii locali au aplicat 15 amenzi usturatoare unor cetațeni care au aruncat deșeuri pe domeniul public și astfel au contribuit la formarea de rampe clandestine de gunoi. Potrivit Poliției Locale Timișoara, zilele trecute,…