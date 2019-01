Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii aradeni au aplicat doua amenzi pentru firma care se ocupa cu deszapezirea drumurilor in zona Savarșin. „Ieri, polițiști din cadrul Secției 8 Rurala Savarșin (respectiv PP Varadia de Mureș și PP Petriș) au aplicat doua sancțiuni contravenționale (in valoare de 14.500 de lei fiecare) societații…

- La data de 27 decembrie a.c., polițiștii rutieri au desfașurat activitați de verificare a modului in care este asigurata starea de viabilitate a drumurilor publice din județ și a celui in care sunt respectate prevederile legale pe linie de sistematizare rutiera. In urma neregulilor din teren, polițiștii…

- In conditiile producerii unor fenomene ce pot afecta siguranta circulatiei rutiere (lapovita, ninsoare sau vant puternic), polițiștii rutieri recomanda conducatorilor de vehicule sa manifeste maxima prudenta in trafic și sa respecte regulile de circulatie. Polițiștii recomanda conducatorilor auto sa…

- Polițiștii clujeni au aplicat patru amenzi, in valoare de 7.250 de lei fiecare, Societații Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A, dupa ce ZIARUL CLUJEAN a prezentat in mai multe materiale, la jumatatea lunii decembrie, starea precara a drumurilor județene din zona Huedin. La caderea zapezii, oamenii din…

- La data de 27 decembrie a.c., polițiștii rutieri au desfașurat activitați de verificare a modului in care este asigurata starea de viabilitate a drumurilor publice din județ și a celui in care sunt respectate prevederile legale pe linie de sistematizare rutiera. In urma neregulilor din teren, polițiștii…

- Polițiștii clujeni au efectuat, joi dimineața, o serie de controale in zona locuințelor sociale ale Primariei Cluj-Napoca, din cartierul Maraști.Astfel, intre orele 07:00 – 09:00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 7 Poliție au desfașurat o acțiune avand ca scop creșterea…

- Pregatirea drumurilor din țara pentru perioada de iarna și masurile ce urmeaza a fi intreprinse pentru a imbunatați condițiile de circulație in sezonul rece au fost discutate astazi, la Guvern.

- Timp de patru zile, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Oamenii legii au aplicat peste 600 de sanctiuni contraventionale. Polițiștii au intocmit și 7 dosare penale pentru infractiuni rutiere si…