Stiri pe aceeasi tema

- 170 de locuitori din satul Pinoasa, comuna Cilnic, au primit la finalul saptamanii trecute dar și luni baxuri cu apa plata care expira insa pe data de 20 iulie. Localnicii nu mai aveau apa in fantani, din cauza lucrarilor miniere. Acțiunea umanitara a fost organizata de primarul comunei Dumitru Vulpe…

- La mai bine de opt ani de la intrarea in vigoare a Legii privind desfasurarea activitatilor de picnic, in Barlad inca nu a fost amenajata nicio zona in care localnicii sa poata aprinde gratarele, iar municipalitatea abia demareaza procedurile pentru amenajarea a trei locatii cu aceasta destinatie. Vorbim…

- Apa, din rețeaua satului Pojogeni aparținand de Targu-Carbunești, curge neagra la robinetele localnicilor. Aceștia sunt ingrijorați deoarece o astfel de apa cu impuritați le distruge mașinile de spalat. Unii spun ca in cauza s-ar fi inregistrat vreo avarie, in timp ce alții dau vina pe autoritați ca…

- Salvata, si in sezonul recent incheiat, de la retrogradare in ultima etapa, Pandurii Targu Jiu a dat, luni, start pregatirilor pentru noul campionat, care se anunta la fel de tumultos pentru echipa gorjeana. In lipsa unui buget, antrenorul Adrian Bogoi nu va beneficia nici de data aceasta de un cantonament…

- Un canal de aductiune al fostei termocentrale de la Chiscani, Braila, care se varsa in Dunare, a fost poluat accidental pe 6 iunie cu ulei, potrivit informatiilor furnizate de Garda de Mediu Braila. Din primele cercetari, uleiul a provenit de la un transformator al termocentralei, iar pata s-a intins…

- Comisariatul Județean Dolj al Garzii Naționale de Mediu a anuntat, astazi, ca a amendat SE Craiova II cu 100.000 de lei, pentru ca nu s-a respectat legea privind calitatea aerului. „In data de 13 mai, ca urmare a conditiilor meteo ...

- Situatie alarmanta pentru oamenii a trei localitati din Dolj! Un nor gros de cenusa de la Termocentrala din Craiova le face insuporabila viata, iar situația este cumplita! Aerul este irespirabil, plantele si florile mor, iar copiii nu pot iesi din casa decat pentru a merge la școala…

- Numeroși cetațeni din Horaști au sesizat, in urma cu cateva zile, ca platforma din zona Insuraței-Horaști a devenit depozit de gunoaie, fara ca autoritațile competente sa miște un deget pentru indepartarea mormanelor de materiale de construcții ori resturi menajere intrate in putrefacție depozitate…