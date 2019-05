Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind a solicitat luni ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Valer Daniel Breaz, ca institutia pe care o conduce sa initieze modificarea Legii nr. 153/2017 in vederea eliminarii discrepantelor salariale existente intre angajatii din acest domeniu,…

- Intr-un comunicat de presa transmis de Primaria Sector 6 se arata ca "Din dispoziția primarului Gabriel Mutu, agenții Direcției Generale de Poliție Locala Sector 6 au marit numarul verificarilor din teren, in special in spatiile de joaca pentru copii. Controalele vizeaza siguranta celor mici (respectarea…

- Din dispoziția primarului Gabriel Mutu, agenții Direcției Generale de Poliție Locala Sector 6 au marit numarul verificarilor din teren, in special in spatiile de joaca pentru copii. Controalele vizeaza siguranta celor mici (respectarea ansamblului de prevederi legale, menite sa asigure sanatatea copiilor),…

- Inspectorii ANAF vor intensifica in luna aprilie actiunile de control cu privire la dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, in conditiile in care, in martie, fata de februarie, s-a constatat o scadere cu circa 39% a numarului de astfel de aparate instalate la contribuabili…

- Peste 700 de unitati alimentare au fost verificate in vederea evaluarii corectitudinii practicilor comerciale privind utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor exclusiv pe baza de lapte si informarea corecta a consumatorilor, fiind aplicate amenzi contraventionale in valoare de 1,782…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor continua controalele privind utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor exclusiv pe baza de lapte, scrie Mediafax.…

- In urma controalelor efectuate de MADR, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) in 510 unitati comerciale din Bucuresti si in 30 de judete, s-a descoperit ca 38% de unitați utilizau in procesul…

- Ieri, 19 februarie 2019, intre orele 08.00 – 11.00, si 15.00 – 20.00, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu…