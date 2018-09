Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza traite de turiștii care faceau plaja pe insula greceasca Zakynthos. O stanca s-a prabușit, iar șapte dintre ei au fost raniți, consemneaza The Sun. Imaginile cu pietrele care se prabușesc peste turiștii aflați pe plaja Navagio au fost postate pe internet și arata momentele ingrozitoare…

- Bianca Purcarea, care impreuna cu Ana Munteanu o interpreteaza pe Sophie in „MAMMA MIA!”, povesteste ca a trait o intamplare foarte frumoasa in Grecia, in atmosfera musicalului care va incepe din nou pe 22 si 23 septembrie, la Sala Palatului din Bucuresti si care va ajunge pe data de 7 noiembrie in…

- Autoritațile din insula greceasca Santorini vor sa ia masuri pentru controlul fluxului de turiști, speriați ca, deși aceștia pompeaza bani in economia locala, distrug infrastructura și atmosfera insulei, relateaza Wall Street Journal.

- Autoritatile franceze din regiunea masivului Mont Blanc au recomandat alpinistilor si pasionatilor de drumetii montane sa isi amane ascensiunile pe celebrul pisc aflat in Culoarul Gouter din cauza riscului sporit de caderi de pietre, provocat de canicula, informeaza AFP preluata de Agerpres. …

- Autoritatile franceze din regiunea masivului Mont Blanc au recomandat alpinistilor si pasionatilor de drumetii montane sa isi amane ascensiunile pe celebrul pisc aflat in Culoarul Gouter din cauza riscului sporit de caderi de pietre, provocat de canicula, informeaza AFP. "Consecinta a…

- Salvamarii de pe litoralul constantean se lupta zi de zi cu turistii incapatanati care nu vor sa respecte culorile steagurilor arborate pe plaja, mai ales cand marea este periculoasa. Noua persoane au murit de la inceputul sezonului estival, iar alte 30 au fost scoase la mal in viata de salvatori. Totusi,…

- Autoritatile din Vanuatu au decretat stare de urgenta pe insula Ambae si au ordonat evacuarea obligatorie a tuturor locuitorilor sai dupa ce vulcanul Marano a devenit din nou activ si a expulzat un nor de cenusa, informeaza vineri AFP, preluata de agerpres Vulcanul Marano s-a trezit la viata…

- Autoritatile din Ecuador au ordonat marti evacuarea preventiva a 50 de persoane de pe insula principala a arhipelagului Galapagos de teama unei eruptii vulcanice, informeaza AFP.Locuitorii din apropierea vulcanului Sierra Negra, de pe insula Isabela, au fost plasati la familii-gazda, a…