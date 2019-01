Cetațenii romani care pleaca din țara pentru o perioada mai lunga risca sa fie amendați de Fisc, daca nu indeplinesc o anumita condiție.

In prealabil, mai precis cu 30 de zile inainte, ei trebuie sa anunțe Fiscul daca și-au propus, intr-un interval de 12 luni, sa ramana peste hotare mai mult de șase luni sau pentru mai multe perioade care, insumate, dau șase luni. In acest sens, trebuie completat și depus un chestionar de rezidența fiscala.

In caz contrar, ei risca o amenda cuprinsa intre 50 și 100 de lei. Aceasta obligație este stabilita in Codul fiscal și detaliata in Ordinul…