Amenintarile lui Putin la adresa NATO, inacceptabile, denunta Alianta

- Avertismentele presedintelui Rusiei la adresa aliatilor NATO sunt inacceptabile, iar declaratiile lui Vladimir Putin nu ajuta la reducerea tensiunilor dintre Moscova si Occident, se arata intr-un comunicat emis, vineri, de Alianta Nord-Atlantica, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Un armistitiu umanitar de cinci ore decretat de Rusia in enclava rebela siriana Ghouta de Est, de langa Damasc, a inceput marti, la ora 07:00 GMT, pentru ca civilii sa poata parasi zona, vizata de o ofensiva intensa a fortelor regimului sprijinite de Moscova, relateaza Reuters si AFP. …

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a cerut, luni, o pauza umanitara zilnica, intre orele 9:00 si 14:00, in enclava siriana Ghouta de Est pentru a permite medicilor si personalului organizatiilor umanitare sa intervina si sa ii ajute pe raniti. In ultima saptamana, zona rebela a…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte priveste cu oarecare ingrijorare decizia serviciilor de informatii americane de a il cataloga drept o amenintare la adresa democratiei, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale de la Manila, citat de agentia Reuters.

- Organizatiile de media condamna intimidarile si amenintarile la adresa jurnalistei RISE Moldova Liuba Sevciuc, dupa ce portalul de investigatii pentru care lucreaza a postat o investigatie despre niste posibile escrocherii in care ar fi fost implicata o fundatie de caritate, transmite IPN.

- Mai mult de o suta de mercenari rusi au fost ucisi si alti 200 raniti in urma unei riposte a trupelor speciale americane intr-o confruntare din apropierea orasului Deir ez-Zor din centrul Siriei. E cea mai mare coliziune armata intre SUA si Rusia de la sfarsitul Razboiului Rece, din decembrie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- ONU a criticat vineri proiectul de lege anti-imigratie al Ungariei prin care ministrul de Interne ar putea interzice ONG-urilor care sustin migratia si a facut apel catre guvern sa asigure libertatea de asociere, scrie Reuters.

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parlamentul olandez a respins marti seara o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mark Rutte, dupa demisia ministrului de externe Halbe Zijlstra, informeaza Xinhua. Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate (PVV), a depus motiunea in urma reactiei lui Rutte la o mincinuna…

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a “fabricat” o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde președintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari, relateaza Reuters.

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a recunoscut, cu cateva zile inaintea unei vizite in Rusia, ca a mintit despre o intalnire, in 2006, cu Vladimir Putin, relateaza Reuters.Halbe Zijlstra a povestit in 2016 ca a asistat, cu zece ani mai inainte, la o reuniune in dacea (casa la tara)…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- George Soros le aduce cuvinte grele de critica lui Putin și lui Donald Trump. Acesta susține ca statul pe care il conduce Putin este unul mafiot, iar Trump ar vrea sa-I calce pe urme, insa Constituția nu ii permite acest lucru.

- Kremlinul a calificat marti drept "defaimare" declaratiile fostului inalt responsabil al antidopingului rus, Grigori Rodcenkov, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sportivilor rusi la Jocurile Olimpice, informeaza AFP. "Este o noua defaimare,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters.Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ 4 milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters.

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, transmit AFP si Reuters, potrivit agerpres. „Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist”, a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii…

- Emisarul presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, Aleksandr Lavrentiev, a declarat joi, la Astana, ca in prezent nu exista niciun motiv pentru ca fortele SUA sa mai ramana in Siria, transmite Reuters. Oficialul rus, care se afla in capitala kazaha Astana pentru o noua runda de negocieri de…

- CSI se confrunta cu amenințarea din partea teroriștilor din Asia Centrala și Orientul Mijlociu, a declarat președintele rus Vladimir Putin. Discursul de salut al liderului rus pentru participanții la cea de-a 43-a ședința a Consiliului Autoritaților organelor de securitate și ale Serviciilor Speciale…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice, relateaza Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Liderul de…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- SUA nu au observat nicio retragere semnificativa a forțelor ruse din Siria, in pofida unui anunț in acest sens facut luni de președintele Vladimir Putin, a declarat marți Pentagonul, potrivit Reuters.

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Vladimir Putin,…

- Exercițiile militare de amploare efectuate de SUA și Coreea de Sud și amenințarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina ''un fapt stabilit'', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, ca va cauta sa fie reales in martie 2018, in timp ce un sondaj de opinie arata ca acesta ar castiga alegerile prezidentiale fara probleme, relateaza Reuters.

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Ambasada SUA din Rusia a anuntat luni ca va relua unele servicii de viza in consulatele americane unde fusesera anterior suspendate din cauza expulzarii unor diplomati, situatie care i-a creat un deficit de personal, relateaza Reuters. SUA au inceput sa isi restranga in august serviciile de viza…