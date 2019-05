Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a declarat o urgența naționala pentru a proteja rețelele de calculatoare din SUA de "adversarii straini", potrivit BBC.Cu toate acestea, analiștii sugereaza ca este îndreptata în principal catre Huawei, gigantul de telecomunicații chinez. O…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Magurele, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, un barbat de 72 de ani a fost lovit de un tren. Victima a suferit un traumatism de bazin si a fost…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose a fost dus de urgenta la spital, dupa ce i s-a facut rau la o sedinta de partid. Liderul Pro Romania Victor Ponta a confirmat ca Mihai Tudose a suferit un infarct. Fostul premier a fost transportat la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu".

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri.

- Adunarea Nationala, aflata sub controlul opozitiei, ar trebui sa declare stare de urgenta nationala in cadrul unei reuniuni speciale luni, a afirmat duminica Guaido. In unele zone din tara nu este energie electrica de joi seara. Restabilirea alimentarii cu energie electrica are loc in mod…

- Un copil in varsta de 12 ani care cantareste doar sase kilograme a fost internat in stare grava pe Sectia de anestezie si terapie intensiva pediatrica a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani. Minorul a ajuns la spital deshidratat, cel mai probabil din cauza malnutritiei, provocata…

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. "Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai analiza",…

- Donald Trump a anuntat vineri ca va declara "urgenta nationala", o procedura exceptionala pentru a finanta zidul pe care l-a promis la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP, preluata de Agerpres.