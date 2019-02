Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine ca TVR dezinformeaza pe bani publici. Nemultumirea sa a venit in urma unei stiri in care era prezentata informatia potrivit careia alocatiile copiilor vor creste de la 1 martie. El a criticat faptul ca in stire era mentionat amendamentul PNL,…

- Invitat la TVR 1, Ministrul Finantelor Orlando Teodorovici s-a aratat deranjat de o stire despre alocatii prezentata de postul public si a facut o amenintare voalata in direct: „Daca facem si pe banii publici astfel de dezinformari… O sa vedem noi exact ce si cum“.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca a convenit cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o intalnire a coalitiei cu premierul Viorica Dancila si ministrul de Finante pentru a stabili societatile care vor intra in Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii.…

- Știrea potrivit careia Laura Codruța Kovesi este cercetata penal de Secția pentru investigarea magistraților, plutonul execuție care funcționeaza în subordinea ,,independentului'' Tudorel Toader, a stârnit o isterie generala.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si premierul Romaniei, Viorica Dancila, au convenit la intrevederea pe care au avut-o joi la Bruxelles "sa relanseze dialogul operational pentru...

- Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV și-a reluat antrenamentele la sala dupa perioada sarbatorilor. Andreea Esca s-a bucurat de mesele tradiționale de sarbatorile de iarna, insa acum are tras de pe urma acestora. Pentru ca silueta sa sa nu aiba de suferit in urma meselor imbelșugate,…

- In ultimul timp, Pele și-a creat un reflex: la fiecare interviu, il lauda pe Kylian Mbappe și il critica pe Neymar. "Cred ca Mbappe poate deveni noul Pele. Mulți au spus ca glumesc, dar nu e nicio gluma", a afirmat Perla Neagra in interviul pentru Canal Plus, avand și un mesaj pentru atacantul in varsta…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a acuzat pe Facebook o "dezinformare mizerabila" facuta de postul B1TV pe tema conturilor deschise pentru copii, un proiect votat de Guvernul Dancila. Ulterior Valcov a intrat in direct la postul de televiziune pentru a discuta cu moderatorul…