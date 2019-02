Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a testat duminica cu succes o racheta de croaziera in cursul unor exercitii navale in apropiere de Stramtoarea Urmuz, au relatat media de stat iraniene, in contextul unor tensiuni sporite intre Teheran si Washington, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: EXCLUSIV…

- Iranul a testat duminica cu succes o racheta de croaziera in cursul unor exercitii navale in apropiere de Stramtoarea Urmuz, au relatat media de stat iraniene, in contextul unor tensiuni sporite intre Teheran si Washington, relateaza agentia Reuters. Teheranul a amenintat in trecut cu blocarea Stramtorii…

- Iranul a inceput vineri un amplu exercitiu naval in Golf in cadrul caruia vor fi lansate in premiera rachete de croaziera de pe submarin, au anuntat media de stat iraniene. Manevrele au loc in pline tensiuni cu SUA, noteaza Reuters. Peste 100 de nave iau parte la exercitiul care desfasoara…

- Iranul a prezentat sambata o noua racheta de croaziera cu o raza de 1.300 km (800 mile), a anuntat televiziunea de stat in contextul in care tara din Orientul Mijlociu isi prezinta realizarile in timpul evenimentelor care marcheaza 40 de ani de la Revolutia islamica din 1979, relateaza Reuters. ''Cu…

- SUA au avertizat Iranul cu privire la continuarea lansarilor spatiale si i-au cerut Teheranului sa inceteze orice activitate legata de rachetele balistice, a declarat joi secretarul de stat american Mike Pompeo, citat de Reuters. ''Statele Unite nu vor sta pasive la modul in care…

- Gardienii Revolutiei iraniene au confirmat ca au efectuat "recent" un test de racheta, a anuntat marti agentia de presa iraniana Fars, la mai mult de o saptamana dupa ce Washingtonul, Londra si Parisul au...

- Aceste doua tari precum si Statele Unite considera ca acest test a fost efectuat incalcand rezolutia 2231 a Consiliului de Securitate care interzice Teheranului sa efectueze teste cu rachete capabile sa transporte focos nuclear, cum ar fi cazul testului efectuat recent de Iran, potrivit surselor…