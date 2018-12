Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat luni ca este pregatit sa raspunda oricarei actiuni ostile din partea SUA, dar a precizat ca nu considera o amenintare semnificativa sosirea unui portavion american, saptamana trecuta, in zona Golfului, transmite Reuters. Portavionul USS John C. Stennis a intrat vineri in Golful Persic,…

- Sarbatorile de iarna nu sunt un motiv de bucurie chiar pentru toata lumea. Daca pentru unii, Craciunul vine cu bucate tradiționale diverse și cadourile visate multe saptamani de zile, in Botoșani, pentru sute de copii, Moș Craciun e mai sarac.

- In preajma sarbatorilor de iarna, comisarii suceveni de la Protecția Consumatorilor efectueaza diverse controale. In ședința de astazi a Colegiului Prefectural, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Vasile Latiș, a spus ca parte din verificari vizeaza respectarea prevederilor…

- Apar tot mai multe informatii cu privire la OUG pe amnistie si gratiere care indica faptul ca la Ministerul Justitiei ar exista deja un draft. Cu toate acestea, ministrul Tudorel Toader a negat intr-o declaratie pentru G4Media.ro ca ar exista o prima...

- Consiliul Judetean Prahova, institutia care detine Palatul Administrativ, le pregateste o surpriza ploiestenilor in aceasta iarna. Autoritatile judetene au cumparat un aparat modern pentru proiectii, pe care il vor pune in functiune in premiera de Ziua Nationala. Aparatura va ramane in functiune…

- Veste buna pentru 550 de mii de pensioneri din țara. In cadrul ședinței saptamanale de astazi, președintele PDM, Vlad Plahotniuc a anunțat ca pensionerii care au un venit mai mic de doua mii de lei pe luna vor primi un ajutor in valoare de 600 de lei in preajma

- Administrația de la Washington va impune, incepand de luni, cele mai dure sancțiuni la adresa regimului de la Teheran, relateaza BBC. Statele Unite ale Americii acuza Iranul ca iși continua in secret programul de dezvoltare a armelor nucleare. Vizate sunt sectoarele finantelor, ...