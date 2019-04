Amenințări de atac cu rachetă în București, cine le-a făcut O inregistrare cu un mesaj misterios și amenințator in același timp a anunțat ca urmeaza atacuri cu racheta in București. S-a intamplat in data de 1 martie, cand, la interval de 4 minute, Poliția Capitalei a fost sesizata prin 112 ca la doua locații din București a fost primit cate un apel telefonic, prin care … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

