Amenințări cu moartea într-o familie din Țânțăreni Un barbat de 36 de ani, din comuna Țanțareni, este obligat sa nu se apropie de soția sa, dupa ce ar fi agresat-o și ar fi amenințat-o cu moartea, pentru ca nu ar fi fost de acord cu deciziile lui. Femeia de 37 de ani a sunat la 112. „La data de 22 aprilie, politisti … Articolul Amenințari cu moartea intr-o familie din Țanțareni apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

