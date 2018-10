Ameninţarea teroristă: Franţa va prelungi controalele la frontierele sale până în aprilie 2019 Franta va prelungi din nou cu sase luni controalele la frontierele sale, reintroduse in seara atentatelor din 13 noiembrie 2015, estimand ca amenintarea terorista ramane '''foarte pregnanta'' pe teritoriul sau, potrivit unui document consultat de AFP. Controalele, care ar urma sa expire la sfarsitul lui octombrie, vor fi prelungite pana pe 30 aprilie 2019, se poate citi intr-o nota a autoritatilor franceze adresata Consiliului UE, care reprezinta guvernele statelor membre. Nu este vorba de controale sistematice, ci de posibilitatea de a efectua verificarea identitatii la frontiere,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

