Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor putea sa impartaseasca informatii sau sa coopereze pe deplin cu tari care integreaza tehnologie a gigantului chinez Huawei in sistemele lor cruciale de informatii, a declarat joi...

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca „teritoriile unde se afla centrele de decizie”, in cazul in care Statele Unite vor instala noi sisteme in Europa. „Rusia nu intentioneaza sa desfasoare prima astfel de rachete in…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat luni aliatii SUA ca implementarea unor echipamente produse de compania chineza Huawei va ingreuna parteneriatele cu Washingtonul, informeaza Reuters preluata de agerpres. O sursa din Departamentul de Stat al SUA anuntase de saptamana trecuta…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va efectua un turneu saptamana viitoare in Europa Centrala cu dublul obiectiv de a consolida alianta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in fata Rusiei si de a contracara influenta Chinei in tari precum Ungaria, transmite sambata EFE. Intr-o conferinta…

- Departamentul de Stat din Statele Unite a facut publice acuzatiile din doua dosare deschise impotriva companiei chineze Huawei si a lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei si director financiar al acesteia, relateaza Reuters.

- Statele Unite au anuntat luni o lunga lista de capete de acuzare impotriva responsabilei grupului Huawei aflate in centrul unei dispute diplomatico-judiciare, dar si a gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor, in doua dosare care risca sa creasca tensiunile dintre Washington si Beijing, relateaza…

- Gigantul chinez de telecomunicatii Huawei a refuzat sa comenteze joi informatiile potrivit carora procurori americani investigheaza compania pentru furt de secrete comerciale de la parteneri de afaceri din Statele Unite, noteaza agentia DPA, citand presa de peste Ocean, potrivit Agerpres. Wall…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat luni seara tarile aliate care profita de Statele Unite in materie de securitate si in relatiile comerciale, afirmand ca va rezolva aceasta problema, pe fondul criticilor privind decizia retragerii trupelor din Siria."Pentru acei senatori care…