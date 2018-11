Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al armatei britanice a atentionat sambata cu privire la amenintarea pe care o reprezinta Rusia, "mult mai mare" decat cea pe care o reprezinta unele grupari jihadiste precum Statul Islamic (SI), informeaza AFP."Rusia reprezinta astazi in mod indiscutabil o amenintare mult…

- Intr-un interviu pentru Daily Telegraph, generalul Mark Carleton-Smith a spus ca Marea Britanie "nu poate fi multumita de amenintarea pe care Rusia o reprezinta". "Rusii cauta sa exploateze vulnerabilitatea si slabiciunile oriunde le detecteaza", a spus el. Marea Britanie condamna Rusia pentru otravirea…

- Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale depozitau armament, provocand moartea a zece dintre ei, a anuntat armata intr-un comunicat. O a doua lovitura aeriana a distrus o cladire in care se aflau 30 de combatanti ai Statului Islamic, a mai precizat sursa citata.…

- Autoritațile britanice au mobilizat miercuri aeronave Typhoon pentru a intercepta mai multe aeronave, suspectate ca aparțin Rusiei, care zburau in apropierea spațiului aerian din Marea Britanie, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Aeronavele Typhoon au fost mobilizate azi ca masura de…

- Serviciul federal de securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat marti arestarea in Tatarstan a 18 presupusi membri ai gruparii teroriste Stat Islamic (SI) care pregateau atacuri teroriste, relateaza Xinhua. FSB a precizat intr-un comunicat ca cei arestati sunt suspectati ca au creat o celula secreta…

- Militarii germani sunt implicati in lupta impotriva gruparii Stat Islamic atat in Siria, cat si in Irak, de la o baza militara situata in Iordania. De asemenea, ei consiliaza guvernul irakian.Initial, un mandat pentru o noua prelungire a prezentei militare germane in cele doua tari era…

- CIA va lansa atacuri cu drone impotriva insurgentilor islamisti ai Al-Qaida si gruparii Statul Islamic din Libia de la o noua baza din nord-estul Nigerului, scrie luni New York Times, relateaza AFP. Potrivit cotidianului american, care citeaza oficiali nigerieni si americani, operatiuni…